لاعب يانصيب بريطاني يفوز بجائزة بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني

صدر الصورة، PA التعليق على الصورة، جلب العام الجديد الحظ لشخص ما

استهل شخص في المملكة المتحدة اشترى تذكرة يانصيب العام الجديد بالفوز بمبلغ يقارب 40 مليون جنيه إسترليني

وقال أندي كارتر، كبير مستشاري "اليانصيب الوطني" هذه بداية رائعة لعام 2021 لمشتري تذاكر يورومليون".

وكانت الأرقام الفائزة هي 16، 28، 32، 44، 48، ونجما الحظ 01،09.

وقال كارتر إن عشرة أشخاص آخرين فازوا بمبلغ مليون جنيه لكل منهم.

وطلب "اليانصيب الوطني" من مشتري التذاكر أن يدققوا أرقام تذاكرهم ويتصلوا باليانصيب الوطني في حال فوزهم من أجل الحصول على الجوائز.

وسيكون الفائز بالجائزة الأولى أكثر ثراء من المغني زين مالك ، الذي يملك 36 مليون جنيه، وفقا لقائمة صنداي تايمز للأثرياء.

وفي حال كان الفائز يملك مبلغا آخر من المال في البنك فإن بإمكانه شراء واحد من أغلى المنازل التي عرضت للبيع في بريطانيا العام الماضي.

يذكر أنه في عام 2019 فاز صاحب تذكرة في المملكة المتحدة بمبلغ 170 مليون جنيه بجائزة البريمو ليورو مليون ، فأصبح بذلك فائز اليانصيب الأكثر ثراء في تاريخ المملكة المتحدة.