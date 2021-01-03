فيروس كورونا: تغريم 12 شخصا بسبب لعب الدومينو في غرفة مظلمة بمنزل شرقي لندن

صدر الصورة، MET POLICE التعليق على الصورة، الشرطة تقول إن "اختباء هؤلاء من ضباط الشرطة يوضح أنهم كانوا يخالفون القواعد"

دفع 12 شخصا غرامة بسبب لعب الدومينو في أحد المطاعم شرقي لندن ما اعتبر خرقا لإجراءات الدرجة الرابعة من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا .

واكتشفت قوات الشرطة وجود هذه المجموعة من الرجال في غرفة مظلمة لدى دخولها أحد المباني في شرقي لندن الثلاثاء الماضي.

وزعم مالك العقار في بداية الأمر أن هؤلاء الرجال يعملون في المكان، لكنه اعترف في وقت لاحق بأنهم كانوا يلعبون الدومينو.

وظهرت مطالبات للسلطات المحلية بفرض غرامة على مالك المكان لخرقه القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد19، وفقا لتصريحات من شرطة العاصمة.

ونشرت شرطة لندن فيديو لهذه المجموعة من الرجال، معلقة عليه بأنهم "يلعبون الدومينو".

وقال بيت شو، كبير مفتشي الشرطة في العاصمة البريطانية: "القواعد المفروضة بموجب الدرجة الرابعة من تلك القيود هدفها هو الحفاظ على سلامتنا جميعا، ولا يستثنى من تلك القواعد تجمع الناس لممارسة الألعاب معا في قبو أحد المباني".