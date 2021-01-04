جوليان أسانج: القضاء البريطاني يوقف ترحيل مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أسانج وهو يخرج من المحكمة العام الماضي

أمرت محكمة بريطانية بوقف ترحيل مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة.

ورفض القاضي طلب الترحيل بسبب تأثير ذلك على صحته النفسية، ومخاوف من انتحاره في الولايات المتحدة.

وطلبت واشنطن ترحيله لمواجهة تهم نشر آلاف الوثائق السرية في عامي 2010 و2011.

وتدعى أمريكا أن التسريبات خالفت القانون وشكلت تهديدا لحياة الناس. ويرفض أسانج ترحيله ويقول إن المحاكمة لها دوافع سياسية.