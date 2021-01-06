أنصار ترامب يقتحمون مقر الكونغرس الأمريكي وتعليق جلسة التصديق على فوز بايدن

تسود حالة من الفوضى والهرج في مقر الكونغرس الأمريكي إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن.

وعلقت الجلسة المشتركة إثر احتدام الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار ترامب الذين احتشدوا منذ ساعات رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت صور حشود من المتظاهرين يتخطون الحواجز الأمنية خارج المبنى قبل اقتحامه.