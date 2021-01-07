اقتحام الكونغرس: فيسبوك وتويتر يوقفان حسابي ترامب على خلفية أحداث الكونغرس

التعليق على الصورة، خاطب دونالد ترامب المحتجين عبر مقطع فيديو على تويتر

علَّق موقعا فيسبوك وتويتر حسابي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليهما بعد مخاطبته لمؤيدين له هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي (مبنى الكونغرس).

وفي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتظاهرين قال ترامب: "أنا أحبكم" قبل أن يطلب منهم العودة إلى ديارهم. كما كرر مزاعم كاذبة حول تزوير الانتخابات.

وقال موقع تويتر إنه طالب بإزالة ثلاث تغريدات لـ "انتهاكها سياسة النزاهة المدنية خاصتنا بشكل خطير".

وقالت الشركة إن حساب الرئيس سيبقى مغلقا إلى الأبد، إذا لم تتم إزالة التغريدات.

وأضافت أن "الانتهاكات المستقبلية لقواعد تويتر ... ستؤدي إلى تعليق دائم لحساب @realDonaldTrump

وهذا يعني أن أيام دونالد ترامب على تويتر قد تكون معدودة، إذ لا يُعرف الرئيس بإيلاء اهتمام كبير لإرشادات مجتمع موقع تويتر.

في غضون ذلك، حظر موقع فيسبوك حساب ترامب لمدة 24 ساعة، كما أزال موقع يوتيوب الفيديو أيضا.

وقال فيسبوك: "أزلناه لأننا نعتقد أنه يسهم في خطر استمرار العنف بدلا من تقليله".

واقتحم أنصار ترامب مقر الكونغرس الأمريكي واشتبكوا مع الشرطة، ما أدى إلى مقتل امرأة.

وأدى العنف إلى توقف جلسة الكونغرس حول التصديق بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي مجلسي النواب والشيوخ، طعن الجمهوريون في التصديق على نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقبل أعمال العنف، قال الرئيس ترامب لمؤيديه في متنزه "ناشونال مول" في واشنطن أن الانتخابات قد سُرقت.