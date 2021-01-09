اختفاء طائرة مدنية أندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

صدر الصورة، Inpho التعليق على الصورة، الطائرة أقلعت من مطار سوكارنو-هاتا الدولي في منطقة تانغيرانغ، قرب العاصمة جاكارتا

اختفت طائرة مدنية إندونيسية على متنها 50 شخصا مباشرة بعد إقلاعها من مطار قريب من العاصمة جاكارتا.

وقال مسؤولون إن طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة سريويجايا فقدت الاتصال بأي جهة في طريقها إلى بونتيناك بمقاطعة كاليمانتان.

وأقلعت الطائرة من مطار سوكارنو-هاتا الدولي في منطقة تانغيرانغ، قرب جاكارتا.

وقال موقع تتبع الرجلات الجوية "فلايت تراكر" إن الطائرة فقدت أكثر 3000 مترا من ارتفاعها في أقل من دقيقة.

وأعلنت وزارة المواصلات الإندونيسية عن بدء عمليات البحث والانقاذ.

وقالت شركة الطيران المحلية إنها تجمع المعلومات عن الرحلة.