بركان "الجبل العظيم" ينثر رماده فوق جزيرة جاوة الإندونيسية

صدر الصورة، BNPB/REUTERS التعليق على الصورة، دخان يتصاعد من جبل سيميرو أعلى بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية

ثار بركان جبل سيميرو الإندونيسي، ما أدى إلى تدفق الرماد والدخان لما يقدر بنحو 5.6 كيلومترات في السماء فوق جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

ولم تصدر أوامر إخلاء حتى الآن كما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

ونبهت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سكان القرية الذين يعيشون على منحدرات الجبل، لأخذ الحذر من النشاط البركاني المستمر.

وأظهرت لقطات مصورة رماد بركان يلوح في الأفق فوق المنازل، على ارتفاع 3676 مترا.

وقال المسؤول المحلي ثوريكول حق يوم السبت "إن قريتا سومبر موجور وكوراه كوبوان [في بلدية لوماجانغ] تقعان في مسار السحب الساخنة".

وشُجع سكان حوض نهر كوراه كوبوكان على مراقبة التدفق الطيني المحتمل "للحمم البركانية الباردة"، والذي يمكن أن يكون ناتجا عن هطول الأمطار الغزيرة مع المواد البركانية.

وقالت السلطات إن بركان جبل سيميرو ثار في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي (10:24 بتوقيت غرينتش).

صدر الصورة، BNPB/REUTERS التعليق على الصورة، تظهر صورة من "المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث" الرماد الذي يطغى على المشهد الطبيعي

وتقع إندونيسيا على "حلقة النار" في المحيط الهادي، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، ما يتسبب في نشاط بركاني متكرر بالإضافة إلى الزلازل.

وسيميرو، المعروف أيضا باسم "الجبل العظيم"، هو أعلى بركان في جاوة وواحد من أكثر البراكين نشاطا. كما أنه واحد من أشهر وجهات التنزه السياحية في إندونيسيا.

واندلع البركان من قبل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أُجلي حوالى 550 شخصا.