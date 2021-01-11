محاسبة ترامب: الديمقراطيون يقدمون رسميا لائحة اتهام الرئيس الأمريكي إلى مجلس النواب

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، النواب الديمقراطيون يطالبون مايك بنس (على اليسار) بتفعيل المادة 25 من الدستور التي تتيح عزل ترامب.

قدم النواب الديمقراطيون رسميا لائحة اتهام الرئيس، دونالد ترامب، في الكونغرس سعيا لمحاكمته برلمانيا بغية عزله.

وتتهم اللائحة ترامب "بالتحريض على التمرد"، وتقول إنه "شجع عمليا على العنف" في أحداث مقر الكونغرس يوم الاربعاء الماضي.

وتشير الوثيقة إلى أن عدد من الادعاءات رددها ترامب، من بينها أن الانتخابات "سرقت" منه، وأنه هو الفائز الحقيقي في انتخابات 2020.

وقدم النواب أيضا مشروع قرار إلى نائب الرئيس، مايك بنس، يدعو إلى تفعيل المادة 25 من الدستور التي تمكن من تنحية ترامب دون محاسبته برلمانيا.

وارتطمت خطوة الديمقراطيين، التي تتطلب إجماع المجلس عليها، باعتراض نائب ويست فريجينيا الجمهوري، وهو ما جعل البت في اللائحة يمر عبر نقاش، وربما تصويت يوم الثلاثاء.

وإذا لم يتحرك بنس لعزل ترامب، وهو ما يتوقعه أغلب الخبراء، فإن مجلس النواب سيفتح الأربعاء نقاشا حول إجراءات العزل، وفق لائحة اليوم بتهمة التحريض على التمرد.

ويقول الداعمون للائحة العزل إنهم حصلوا على الأصوات الكافية لضمان موافقة مجلس النواب عليها الأربعاء.

وإذا وافق المجلس على إجراءات عزل ترامب، فإن مجلس الشيوخ سيقيم محاكمة للنظر في إدانته بالتهم السياسية الموجة له.

وإذا مضت محاولة محاسبة ترامب برلمانيا بهدف عزله، فإنها ستكون المرة الثانية خلال فترة رئاسته التي استمرت 4 سنوات. وكان ترامب قد أفلت من الإدانة بتهم شملت استغلال منصبه السياسي لتحقيق أغراض سياسية شخصية، في المحاكمة الأولى عام 2019.

ويرى الديمقراطيون أن المحاكمة الثانية قد لا تتم فورا لأن مجلس الشيوخ أمامه قضايا عاجلة مثل إقرار المساعدات المالية الخاصة بوباء فيروس كورونا.

التحذير من أعمال عنف

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي أجهزة الأمن في الولايات من أعمال عنف يخطط لها اليمين المتطرف يوم الأحد، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى تنظيم يميني متطرف يدعى بوغالو، نسب له التخطيط لهذه الأعمال.

وتقول التقارير إن تنظيم بوغالو "يعتقد أن التمرد على الحكومة قادم، وأن البعض يريدون تسريع العملية بالشروع في أعمال مسلحة ضد الحكومة تؤدي إلى حرب أهلية".

ويدعو أفراد التنظيم إلى "اقتحام" المحاكم والمباني الإدارية في الولايات، يوما قبل تنصيب، جو بايدن، الأربعاء المقبل، وفي اليوم نفسه.