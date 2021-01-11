هروب ستة سجناء باستخدام ملاءات الأسرّة من سجن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

صدر الصورة، Merced County Sheriff's office التعليق على الصورة، الشرطة شكلت فريقا لملاحقة الفارين.

هرب ستة سجناء من أحد سجون ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع باستخدام حبل بدائي الصنع.

ويجوب عشرات المحققين المنطقة بحثا عن السجناء الهاربين.

وحذر مسؤولو تطبيق القانون المواطنين من السجناء الذين قالت الشرطة إنهم"مسلحون وخطرون". وأضافت أن أحدهم كان محتجزا على ذمة التحقيق في جريمة قتل عمد.

وقال فيرنون وارنك، قائد شرطة مقاطعة ميرسيد، إن السجناء استطاعوا الهرب من السجن في وقت متأخر من ليل السبت.

وثمة اعتقاد بأن الهاربين تمكنوا من الصعود إلى سطح السجن الواقع في وسط مقاطعة ميرسيد بولاية كاليفورنيا، واستخدموا ملاءات مضفرة في عملية الهروب.

بيد أن الحراس لم يعلموا بغياب السجناء حتى صباح اليوم التالي.

ومن بين السجناء فابيان كروز رومان، البالغ من العمر 22 عاما، المتهم بالقتل، وأندريس نونيز رودريغيز، البالغ من العمر 21 عاما، وغابرييل فرانسيس كورونادو، البالغ من العمر 19 عاما، وكلاهما متهم بالشروع في القتل.

وقال وارنك: "لن يستطيعوا الخروج من المنطقة، أعتقد أنهم سيحاولون أو سيبتعدون عن هذه المنطقة، بأسرع ما يمكن".

واستطاع قائد الشرطة تشكيل فريق لملاحقتهم.