فيروس كورونا: "ربطت زوجها بسلسلة كلب" للتحايل على إجراءات الإغلاق

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تسمح السلطات الكندية بتمشية الكلاب خلال فترة حظر التجول، وليس الأزواج

فرضت السلطات الكندية غرامة على زوجين لانتهاكهما قواعد حظر التجول، بعد ضبط سيدة "تمشي مع زوجها مربوطا بسلسلة كلب"، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأفادت تقارير بأن السيدة قالت للشرطة إنها كانت في الخارج "تمشّي كلبها" بالقرب من منزلهما في مدينة شيربروك بمقاطعة كيبيك.

وفرضت المقاطعة يوم السبت الماضي حظر تجول ليلي بين الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وتمشية الكلاب بالقرب من المنزل من الأسباب المسموح بها لمغادرة المنازل في تلك الأوقات.

ورصدت الشرطة الزوجين في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم السبت، بعد فترة قصيرة من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وبحسب ما ورد من أنباء، فقد أخبرا الشرطة بأنهما كانا يتبعان القواعد المطبقة على الحيوانات الأليفة.

وقالت إيزابيل جندرون، من قسم شرطة شيربروك، لصحيفة "لا تريبيون" المحلية إن الزوجين "لم يتعاونا مع الشرطة على الإطلاق".

وفرضت غرامة على كل منهما قدرها 1546 دولارا كنديا (1212 دولارا).

وحررت الشرطة في جميع أنحاء مقاطعة كيبيك 750 مخالفة انتهاك للقواعد خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لحظر التجول.

وشهدت كندا ارتفاعا مؤخرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووصل إجمالي عدد الحالات منذ بداية تفشي الوباء إلى نحو 670 ألف حالة.

ودعا فرانسوا ليغو، رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، يوم الاثنين السكان إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي، وقال: "أعلم أنه أمر صعب، لكن سكان كيبيك يستطيعون العمل كفريق عند الضرورة".