دونالد ترامب يصدر في الساعات الأخيرة من رئاسته عفوا عن 73 شخصا من بينهم مستشاره السابق ستيف بانون

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ستيف بانون اتهم بالاحتيال ولكنه ينفي التهم.

أصدر دونالد ترامب، في الساعات الأخيرة من رئاسته، عفوا عن 73 شخصا، من بينهم مستشاره السابق ستيف بانون، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال.

وخففت الأحكام على 70 شخصا آخر، قبل تنصيب جو بايدن ظهرا.

وتلقى مغني الراب، ليل وأين، عفوا، وكانت هناك قرارات بتخفيف الأحكام على مغني الراب كوداك بلاك، وعمدة ديترويت السابق، كوامي كيلباتريك.

ولم يصدر الرئيس عفوا استباقيا عن نفسه أو عن أفراد أسرته.

وأدرج بيان صادر عن البيت الأبيض قائمة بأسماء 73 شخصا منحوا عفوا، و70 شخصا خففت الأحكام الصادرة عليهم.

من هم أبرز من تلقوا قرارات العفو؟

صدر الصورة، Reuters

ستيف بانون: كان استراتيجيا رئيسيا ومستشارا للرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

ووجهت إليه في أغسطس/آب من العام الماضي تهمة الاحتيال بشأن حملة لجمع التبرعات لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال المدعون إن بانون وثلاثة آخرين احتالوا على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة "نبني الجدار" التي جمعت 25 مليون دولار.

وادعي أن بانون تلقى أكثر من مليون دولار، استخدم بعضها على الأقل لتغطية نفقات شخصية. وهو ينفي التهم الموجهة إليه ولم يحاكم بعد.

وقال بيان البيت الأبيض إن بانون كان "زعيما مهما في الحركة المحافظة ومعروف بفطنته السياسية".

وأضاف أن الادعاء "لاحقه" بتهم تتعلق بالاحتيال الناجم عن مشاركته في مشروع سياسي.

ليل واين: اسمه الحقيقي دواين كارتر، وقد أقر بالذنب في تهمة الأسلحة الفيدرالية العام الماضي وعفي عنه. ونشر صورة له مع ترامب خلال الحملة الانتخابية مشيدا بعمل الرئيس في مجال الإصلاح الجنائي.

كوداك بلاك: يتهم أيضا بارتكاب جرائم حيازة أسلحة نارية، خففت عقوبته التي كانت السجن لمدة ثلاث سنوات و 10 أشهر. وأشاد بيان البيت الأبيض بعمله الخيري.

كوامي كيلباتريك: حُكم عليه في عام 2013 بالسجن لمدة 28 عاما بتهم الابتزاز والرشوة, فيما يتعلق بالفترة التي قضاها في منصب رئيس بلدية ديترويت ما بين عامي 2002 و2008. وخففت عقوبته، وقال البيت الأبيض إن هذا كان "مدعوما بقوة من قبل أعضاء بارزين في ديترويت".

أنتوني ليفاندوفسكي: تلقى عفوا كاملا عن عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا. وهو مهندس سابق في غوغل، واعترف بسرقة تكنولوجيا سرية تتعلق بسيارات الشركة الذاتية القيادة.

ويقول العفو إنه "دفع ثمنا باهظا لأفعاله وخططه لتكريس مواهبه للنهوض بالصالح العام".

كيف يصدر العفو ولماذا؟

من الشائع أن يصدر الرؤساء المنتهية ولايتهم العفو قبل مغادرتهم البيت الأبيض.

ويؤدي العفو إلى إلغاء الإدانة الجنائية، بينما يؤدي تخفيف العقوبة إلى تقصير عقوبة السجن، أو إنهائها.

وعندما يتعلق الأمر بالجرائم التي توجه التهم فيها في محكمة فيدرالية، يتمتع رئيس الولايات المتحدة فعليا بسلطة غير محدودة في العفو.

وكانت هناك تكهنات بأن ترامب قد يحاول العفو عن نفسه، أو أفراد أسرته، قبل توجيه أي تهم محتملة.

ومن غير الواضح إن كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لعمل ذلك، وليس هناك سابقة لإصدار زعيم أمريكي مثل هذا العفو.

ويواجه الرئيس محاكمة محتملة في مجلس الشيوخ بتهمة "التحريض على التمرد"، على الرغم من أن مواعيد تلك المحاكمة لم تحدد بعد.

وأصدر ترامب عشرات من قرارات العفو في الأشهر الأخيرة.