تنصيب جو بايدن: كيف تفاعل العالم مع تسلم الرئيس الأمريكي الجديد منصبه؟

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بعث قادة دول برسائل تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، معربين عن تطلعهم للعمل معه.

ووردت رسائل تهنئة من حلفاء الولايات المتحدة المقربين، وبينهم كندا وإسرائيل وبريطانيا.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن أولويات الطرفين المشتركة، في معالجة قضية تغير المناخ، والتعافي من وباء فيروس كورونا، وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي.

من جهتها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى "إعادة التواصل مع شريك قديم ومحلّ ثقة".

أما روسيا فقالت إنها سترحب بخطوات لتجديد معاهدة "ستارت الجديدة" لخفض الترسانات النووية، التي ينقضي أجلها الشهر المقبل.

واستقبلت الصين انتقال السلطة في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أكثر من عشرين عضواً في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.