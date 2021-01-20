جو بايدن يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، ممكن هذا يوم أمريكا، هذا يوم الديمقراطية

أصبح جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وقال الرئيس الجديد عقب أداء اليمين: "لقد انتصرت الديمقراطية".

ولم يشارك دونالد ترامب، الذي لم يقر رسميا بخسارته السباق الرئاسي أمام بايدن، في مراسم التنصيب.

وأعلن الرئيس الجديد عن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تغيير سياسات رئيسية تبناها ترامب خلال ولايته في المنصب.

وأدت كامالا هاريس اليمين نائبة للرئيس لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وأقيم حفل التنصيب في مبنى الكابيتول الأمريكي. الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة للغاية بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين المؤيدين لترامب في أعمال شغب دامية في 6 يناير/ كانون الثاني.

وقام حوالي 25000 من أفراد الحرس الوطني بحماية الحفل، الذي غاب عنه مئات الآلاف من الناس بسبب جائحة فيروس كورونا.

كيف سارت إجراءات يوم التنصيب؟

قال بايدن، في كلمته خلال مراسم التنصيب: "غاية ما سأعمل عليه هو إعادة توحيد أمريكا مرة أخرى".

وسلط الرئيس الجديد الضوء في كلمته على رسالة الوحدة، ووعد بأن يكون رئيسا "لجميع الأمريكيين" - بمن فيهم أولئك الذين صوتوا ضده.

وشارك في مراسم التنصيب ثلاثة رؤساء سابقين: باراك أوباما - الذي كان بايدن نائبا له لمدة ثماني سنوات - وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، غنت الفنانة ليدي غاغا في حفل التنصيب النشيد الوطني الأمريكي

كما حضر مايك بنس، نائب ترامب، حفل التنصيب.

وتضمن حفل الافتتاح عروضا موسيقية غنت فيها الفنانة ليدي غاغا النشيد الوطني، بالإضافة إلى جينيفر لوبيز وغارث بروكس.