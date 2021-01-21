لقاح كورونا: قتلى في حريق بأكبر موقع لإنتاج اللقاحات في العالم غربي الهند

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، عمال يقفون خارج موقع الحريق في معهد البلازما في مدينة بيون الهندية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حريق بأكبر موقع لإنتاج اللقاحات في العالم غربي الهند.

بدأ الحريق فى مبنى لا يزال قيد الإنشاء فى مرافق معهد البلازما Serum فى مدينة بيون الهندية بعد ظهر الخميس.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مبنى في موقع الشركة المترامي الأطراف.

وقالت الشركة إن إنتاج اللقاح لن يتأثر. ولم يُحدد حتى الآن سبب الحريق.

وقد سُيطر على الحريق في وقت لاحق، لكن رئيس بلدية المدينة أكد مقتل خمسة أشخاص.

وقال المدير التنفيذي لمعهد البلازما، أدار بوناوالا، في تغريدة على تويتر "تلقينا للتو بعض الأخبار المزعجة، وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، علمنا أنه ولسوء الحظ، فُقدت بعض الأرواح في الحادث".

وأضاف "نشعر بحزن عميق ونقدم تعازينا الحارة إلى أفراد أُسر ضحايا الحادث".

وقال بوناوالا إنه لن يكون هناك أي تأثير على إنتاج لقاح أكسفورد أسترا زينيكا، المعروف محليا باسم كوفيشيلد، "نتيجة وجود مبان احتياطية متعددة الإنتاج أُنشئت للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة".

وكوفيشيلد هو أحد لقاحين وافقت الحكومة الهندية على استخدامهما في برنامج التلقيح الذي بدأ الأسبوع الماضي، وهو الأكبر في العالم.

وتهدف الهند إلى تطعيم 300 مليون شخص بحلول أوائل أغسطس/ آب.

ويعتمد العديد من البلدان الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط أيضا على معهد البلازما لإنتاج لقاح أكسفورد أسترا زينيكا.