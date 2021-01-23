أليكسي نافالني: اعتقال العشرات خلال احتجاجات في 60 مدينة روسية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حذرت الشرطة من أن أي احتجاج غير مرخص سيتعرض للقمع الفوري

اعتقلت السلطات الروسية العشرات خلال احتجاجات خرجت في عدد من مدن روسيا، بينها العاصمة موسكو، تنديدا بسجن المعارض البارز أليكسي نافالني ورفضا للفساد.

وفرقت الشرطة مظاهرات اندلعت في منطقة خاباروفسكي شرقي البلاد، محذرة الناس من مغادرة بيوتهم.

واستبقت أجهزة الأمن المظاهرات باعتقال عدد من المقربين من نافالني، من بينهم متحدثة باسمه ومحاميه.

ويعد نافالني أبرز المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشعل أنصاره مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات إلى الخروج في احتجاجات، شملت 60 مدينة عبر مختلف مناطق البلاد.

وقد اعتقل نافالني الأحد الماضي في موسكو فور عودته من برلين حيث كان يعالج من محاولة تسميمه بغاز أعصاب تعرض له في أغسطس/ آب الماضي في روسيا، كاد أن يقضي على حياته.