فيروس كورونا: خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون سوق ووهان في الصين

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زار فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية سوق مدينة ووهان الصينية، حيث رصد فيروس كورونا أول مرة.

وأفاد دبلوماسيون ووسائل إعلام حكومية في الصين بأنهم يعتقدون أن سوق البحريات في ووهان ليس مصدر الوباء، ودعموا نظريات ترى أن للوباء مصدرا آخر.

وأشارت بكين إلى أن الوباء ربما بدأ خارج الصين، ووصل إليها مع بضائع مستوردة.

وقد تأخرت محاولات منظمة الصحة العالمية للتحقيق في مصدر الوباء مما أثار القلق، وأدى إلى مشاحنات بين الصين والولايات المتحدة.

ومع اتخاذ أولى الخطوات تجاه التحقيق المنتظر، خفضت منظمة الصحة العالمية من سقف التوقعات، إذ كان ينتظر أن يساعد التحقيق في التعرف على مصدر الفيروس الذي قتل أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم حتى الآن، وأدى إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات لمنع وصول الصحفيين

وقد وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى سوق ووهان الأحد في إطار زيارة تراقبها السلطات الصينية عن كثب.

ولم يجب الخبراء على أسئلة الصحفيين، وطلب عناصر الأمن من الصحفيين الابتعاد عن المكان وأعاقوا محاولاتهم تغطية الحدث.

وكانت منصة "غلوبال تايمز" الإعلامية الحكومية قد نشرت تقريرا يقلل من أهمية دور السوق في انتشار الفيروس، وقال إن تحقيقات سابقة أثبتت أنه لم يكن البؤرة التي بدأ منها الوباء.