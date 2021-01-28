فيروس كورونا: بريطانيا تضيف الإمارات إلى قائمة حظر السفر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت وزارة النقل البريطانية إنه على مواطنيها المتواجدين حاليا في الإمارات الاستفادة من الخيارات التجارية المتاحة للعودة

أعلنت السلطات البريطانية إضافة كل من الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى "القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر منها إلى بريطانيا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويدخل الإجراء، الذي يهدف إلى وقف انتشار التحور الجنوب أفريقي للفيروس، حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وسيسمح لمواطني بريطانيا وأيرلندا ورعايا البلدان الأخرى ممن لديهم حق الإقامة في المملكة المتحدة بالدخول، ولكن يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام في المنزل.

وزار عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مدينة دبي في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من حظر بريطانيا للسفر الترفيهي.

وفيما أصروا على أن رحلاتهم هي لأغراض العمل، قالت وزارة النقل إن أي إعفاءات سفر سارية عادة لن يتم تطبيقها، بما في ذلك السفر لأغراض العمل.

وسيكون هناك أيضا حظر طيران على رحلات الركاب المباشرة من الإمارات.

وكانت الإمارات الوجهة الأكثر شعبية للرحلات الطويلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فقد سافر 84,500 شخص من وإلى البلد الخليجي، وفقا لهيئة الطيران المدني.

وتعني الإضافات الأخيرة إلى "القائمة الحمراء" لبريطانيا، أن السفر إليها بات ممنوعا من 33 دولة.

واعتبارا من الساعة 4:00 من يوم الجمعة، سيتعين على جميع الوافدين الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأيام الـ 10 السابقة لوصولهم إلى بريطانيا، عزل أنفسهم على الفور مع أسرهم، كما لن يكونوا مؤهلين لإجراء اختبار فيروس كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو الإجراء الذي كان يسمح للمسافرين بمغادرة الحجر الصحي مبكرا في حال ما جاءت نتائج اختبار كورونا الخاصة بهم سلبية بعد خمسة أيام.

وقال وزير النقل غرانت شابس بدوره إن الركاب المسموح لهم بدخول بريطانيا سيحتاجون إلى دليل على نتيجة الاختبار السلبية واستمارة تبين حركة تنقلاتهك قبل الوصول، أو قد يواجهون غرامتين بقيمة 500 جنيه إسترليني.

وعلى البريطانيين المتواجدين حاليا في الإمارات الاستفادة من الرحلات التجارية المتاحة إذا كانوا يرغبون بالعودة إلى بلدهم، وفق وزارة النقل.

وتستمر الرحلات التجارية غير المباشرة التي ستمكّن المواطنين البريطانيين والأيرلنديين والمقيمين من العودة إلى بريطانيا في العمل.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة، يوم الأربعاء، تشديد قواعد السفر.