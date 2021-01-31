الجيش في ميانمار يحتجز الزعيمة اون سان سوتشي
قال المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم في ميانمار إن الجيش "احتجز الزعيمة أونغ سان سوتشي".
وأضاف المتحدث باسم الحزب ميو نيونت، في اتصال مع وكالة رويترز إنّ "سوتشي والرئيس وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح"، متوقعاً اعتقاله أيضاً. وطلب من الشعب "ألّا يرد بتهور وأن يتصرف وفق القانون".
وأفاد مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا بانتشار الجنود في شوارع العاصمة نايبيداو والمدينة الرئيسية يانغون. وقطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت في العاصمة بحسب مكتب بي بي سي.
ويأتي هذا عقب توتر بين الحكومة المدنية والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.