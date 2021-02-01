زارا محمد: أول امرأة ينتخبها المجلس الإسلامي البريطاني لقيادته

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انتخب المجلس الإسلامي في بريطانيا، زارا محمد، لتكون أول امرأة تشغل أعلى منصب في المجلس في مجمل تاريخه.

وقالت زارا محمد بعد أن فازت بأكبر عدد من الأصوات في اقتراع للجماعات المنضوية في المجلس، الذي يعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة: إنه "لشرف كبير" أن يتم تعيينها في منصب الأمين العام الجديد.

وخلفت زارا، البالغة من العمر 29 عاماً، سلفها هارون خان، الذي أكمل دورة أربع سنوات، وهي الحد الأقصى، على رأس المجلس.

وتأمل زارا، من مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أن تلهم المزيد من النساء للبحث والتقدم لأداء أدوار قيادية في مختلف مجالات الحياة.

وقالت: "أعتقد أن النساء في بعض الأحيان، يترددن في تولي الأدوار القيادية رغم أنهن أكثر من مؤهلات للقيام بذلك".

وتضيف: "إنه من المهم إشراك الشباب والمزيد من النساء وتنويع القائمين على عمل المنظمة والعمل الذي نقوم به".

وكتب عمدة لندن، صادق خان، تغريدة في صفحته على موقع تويتر قائلاً: إن تعيين الشابة زارا كان أمراً "رائعاً".

وأضاف: "أتمنى لزارا محمد كل النجاح والتوفيق، وأن تستمر في قيادة هذه المنظمة إلى مستويات أعلى من أجل تحسين وتطوير مجتمعاتنا المحلية في جميع أنحاء البلاد".

وقد درست زارا القانون وحصلت على شهادة الماجستير في قوانين حقوق الإنسان، كما عملت مستشارة لتدريب وتطوير الطلبة، بعد أن عملت في وقت سابق ضمن الفريق التنفيذي لاتحاد الجمعيات الإسلامية الطلابية، وأصبحت أول امرأة تراس الرابطة في عام 2016.

وقبل انتخابها الأخير، كانت زارا تشغل منصب مساعد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني.

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وتقول زارا إنها تهدف إلى "مواصلة العمل لبناء هيئة تمثيلية شاملة ومتنوعة بالفعل" في المجلس، يحدوها أمل كبير في تلبية احتياجات المسلمين البريطانيين "من أجل الصالح العام".

وقالت زارا إن القضية الأكثر إلحاحاً التي تواجه المسلمين في الوقت الحالي هي آثار تفشي وباء كوفيد -19.

وأضافت "لقد رأينا موضوعات تستجد بشأن الصحة العقلية والتأثير الاقتصادي وبرنامج التطعيم والحاجة إلى حماية الأرواح. لذا ستكون كيفية التعامل مع كوفيد في قائمة أولوياتنا".