أليكسي نافالني: المعارض الروسي يدعو أنصاره لمقاومة "الترهيب" من أجل "تحرير" البلاد

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نافالني ألكسي المعارض الروسي السجين يقول إن التهم الموجهة إليه مفبركة

حث المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني أنصاره على مقاومة "الترهيب" في ظل حملة قمعية تشنها السلطات ضد المتظاهرين.

وعبر رسالة على موقعه الإلكتروني، وجّه نافالني الشكر لأنصاره، وحثهم على مواصلة "تحرير" البلاد ممن وصفهم بـ "اللصوص والمحتلين" في السلطة.

وأعيد المعارض الأبرز في روسيا إلى المحكمة يوم الجمعة، حيث واجه اتهاما جديدا.

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على نافالني الشهر المنصرم لدى عودته إلى روسيا بعد محاولة تسميمه العام الماضي.

ويتّهم نافالني، البالغ من العمر 44 عاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعطاء الأوامر لتسميمه، لكن الكرملين ينفي ذلك.

وحكمت السلطات الروسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف لانتهاكه قواعد الإفراج المشروط.

كما اعتقلت السلطات الآلاف من أنصار نافالني ممن خرجوا محتجين إلى الشوارع في تحدٍّ للقبضة الأمنية الشديدة.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بإطلاق سراح نافالني فورًا وبلا شرط، واصفًا القضية بأنها "ذات دوافع سياسية".

وتنظر اليوم الجمعة محكمةٌ روسية تهمة جديدة يواجهها نافالني هي التشهير.

وتدور حول تشويه مزعوم لسمعة محارب قديم شارك في الحرب العالمية الثانية ظهر في مقطع فيديو ترويجي للرئيس بوتين.

في غضون ذلك، يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دبلوماسيين بارزين في موسكو، ومن المتوقع أن يثير قضية اعتقال نافالني.

ماذا قال نافالني؟

في رسالة مُررّتْ من السجن ونُشرت أمس الخميس، قال نافالني إنه لا يزال يشعر بأنه "حُرّ" وذلك لـ"إيمانه بعدالة قضيته".

وعن المعاملة التي يلقاها منذ عودته إلى روسيا، قال نافالني: "بوتين ينتقم مني ... مسألة أنني نجوت من الموت، وتجاسرتُ على العودة".

ووجّه نافالني الشكر لأنصاره، الذين واصلوا التظاهر لأسبوعين في عشرات المدن الروسية، وحضّهم على عدم الإذعان لمحاولات التخويف التي تستهدف قمعهم.

وقال نافالني في رسالته: "لا تدعوا الخوف يتسلل إلى نفوسكم. لا تنخدعوا بسطوة متوهمة من القوة. إنهم يعتمدون على خوفكم ويستثمرونه للبقاء في السلطة".

وحضّ نافالني أنصاره قائلا: "قاوموا الخوف .. بالمقاومة نحرر وطننا من عصابة اللصوص والمحتلين .. نحن قادرون على ذلك. إنه واجبنا من أجل أنفسنا وأجيال من بعدنا. الحق في صفّنا. ابقوا أحرارا".

كيف استجاب أنصار نافالني لرسالته؟

أعلنت منظمة نافالني لمكافحة الفساد عن قرارها عدم تنظيم مظاهرات في الأسابيع المقبلة، في محاولة للبقاء لفترة طويلة.

وحذر مدير المنظمة ليونيد فولكوف من أن المسيرات الاحتجاجية الجديدة من شأنها إصابة عمل حملة نافالني بـ "الشلل"، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات موسعة تشنها الحكومة الروسية ضد المتظاهرين منذ أسبوعين.

وقال فولكوف إن مظاهرات الشوارع يمكن استئنافها في فصل الربيع، مضيفًا أن الفريق يركّز على الانتخابات البرلمانية المزمعة في سبتمبر/أيلول.

ما حجم المظاهرات التي خرجت؟

شهد الأسبوعان الماضيان خروج مظاهرات حاشدة في أرجاء روسيا دعمًا لـ نافالني - في مناظر لم تشهدها البلاد منذ سنوات.

ويقول مراقبون إن الآلاف تعرضوا للاعتقال في مظاهرات غير مرخصّة، حضّ نافالني وحلفاؤه جموع الشعب للمشاركة فيها.