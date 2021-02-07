انقلاب ميانمار: صور ترصد تصاعد الاحتجاجات

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، خرج آلاف المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية للتنديد بالانقلاب العسكري

تدفق آلاف المتظاهرين وهم يرددون هتافات مؤيدة للديمقراطية، إلى شوارع أكبر مدينة في ميانمار للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

المظاهرات التي شهدتها ميانمار السبت هي أكبر حركة احتجاجية ضد الجنرالات الذين استولوا على السلطة الاثنين الماضي، فقد ظلت ميانمار هادئة إلى حد كبير منذ الانقلاب.

ولكن مع تنامي الغضب، تحولت أعمال العصيان المدني الصغيرة إلى مظاهرات أكبر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وضعت السلطات العسكرية في ميانمار قيودا مشددة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، شهدت يانغون مظاهرات حاشدة

ولم يحل قطع الإنترنت دون تدفق المتظاهرين في مدينة يانغون الرئيسية في ميانمار.

وانضم إليهم نشطاء شباب طالبوا بالإفراج عن زعيمة البلاد، أونغ سان سو تشي، التي اعتقلها الجيش.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دعا المتظاهرون الشرطة للوقوف في صف المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قوات مكافحة الشغب تنتشر في وسط يانغون

وهتف بعض المتظاهرين "يسقط يسقط الديكتاتور العسكري، والنصر للديمقراطية"، وكان الكثير منهم يرتدون اللون الأحمر - لون حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

وحمل بعض المتظاهرين صوراً لسو تشي، بينما وجه آخرون تحية بثلاثة أصابع - في إشارة إلى مقاومة "الاستبداد".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، المظاهرات قادها شباب يطالبون بالديمقراطية

وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "إنهم لا يحترمون أصوات شعبنا وأعتقد أنهم يخونون البلد". "ثورتنا تبدأ اليوم".

وجاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من العصيان المدني، الذي شهد قيام المواطنين بقرع الأواني في احتجاجات ليلية، إضافة إلى إضراب المعلمين والمسعفين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قرع بعض المتظاهرين الأواني تعبيرا عن الاحتجاج

وتجمع مئات المدرسين والطلاب يوم الجمعة خارج جامعة داجون في يانغون حيث قدموا التحية بثلاثة أصابع.

ردا على ذلك، أمر الجيش بقطع خدمة الإنترنت وشن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحظر تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

صدر الصورة، BBC Bermese التعليق على الصورة، نظمت مظاهرات ضد الانقلاب في المستشفيات والجامعات

وعلى الرغم من ذلك، وعد المتظاهرون بالعودة إلى الشوارع يوم الأحد.