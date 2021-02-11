ثلاثة كوبيين عاشوا 33 يوما على جوز الهند في جزيرة غير مأهولة

صدر الصورة، US Coast Guard District 7 التعليق على الصورة، الثلاثة وصلوا إلى الجزيرة سباحة بعدما غرق مركبهم

أنقذ خفر سواحل أمريكيون ثلاثة كوبيين يعتقد أنهم عاشوا 33 يوما على تناول جوز الهند في جزيرة غير مأهولة.

وكان طاقم طائرة في دورية اعتيادية عندما لاحظوا الأشخاص الثلاثة يلوحون لهم بأعلام على الأرض.

وقال الكوبيون الثلاثة إن غذاءهم الأساسي كان جوز الهند.

وعبر أحد أفراد طاقم الطائرة في تصريح لبي بي سي عن "دهشته لأن الثلاثة بقوا على قيد الحياة طوال هذه المدة".

ولوحظ الثلاثة أول مرة الاثنين الماضي في جزيرة تقع بين فلوريدا وكوبا.

وقال ريلي بيتشر لبي بي سي إنه كان في دورية عندما "لفت شيئ انتباهي"، ثم عاد مرة أخرى على علو منخفض فظهر له ثلاثة أشخاص في ظروف صعبة.

ولم يكن بوسع طاقم الطائرة إنقاذهم على الفور، ولكنهم أنزلوا لهم الغذاء والماء وجهاز اتصال للتواصل معهم.

وأضاف بيتشر: "للأسف لم يكن بيننا من يتكلم الإسبانية، ولكن بمعلوماتي البسيطة فهمت أنهم كوبيون وبحاجة إلى رعاية صحية". وحرصوا على إبلاغنا بأنهم موجودون في الجزيرة منذ 33 يوما.

وقال الثلاثة، وهم رجلان وامرأة، لخفر السواحل الأمريكيين إنهم وصلوا إلى الجزيرة سباحة، بعدما غرق مركبهم في البحر، وأنهم تغذوا على جوز الهند.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنهم كانوا يقتاتون على الجرذان والمحار أيضا.

ونقل الثلاثة في اليوم التالي بطائرة عمودية إلى مركز صحي في فلوريدا، ولكنهم لم يكونوا يعانون من أي إصابات.

ثم أحيلوا بعدها على سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.