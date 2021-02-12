رحيل "ملك البورنو" الأمريكي لاري فلينت

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كان فلينت يتعمد اثارة الجدل ومواجهة خصومه أمام المحاكم

توفي رجل الأعمال الأمريكي لاري فلينت الذي يلقب بملك البورنو عن 78 عاماً أثناء نومه في مدينة لوس انجلوس.

وكثيرا ما كان يتعمد إثارة الجدل في تصريحاته أو عبر المجلة الشهرية التي كان يصدرها وتحمل اسم هستلر (بائعة الهوى).

كما واجه العديد من الدعاوى أمام المحاكم خلال مسيرتة التي ناهزت خمسة عقود من الزمن.

عام 1978 تعرض لاطلاق نار أثناء وقوفه خارج قاعة محكمة في ولاية جورجيا خلال حضوره دعوى ضده أتهم فيها بنشر الرذيلة.

اصيب فلينت بشلل نصفي نتيجة إطلاق النار. وبدأ يستخدم منذ ذلك الوقت كرسيا متحركاً مطلياً بالذهب ومبطناً بقماش فاخر.

لم توجه التهمة للرجل الذي كانت تدر حوله شبهة اطلاق النار على فلينت. لكنه أعدم عام 2013 بسبب ارتكابه عدداً من جرائم القتل.

إمبراطور البورنو

ولد في فلينت في ولاية كنتاكي عام 942 وترك المدرسة مبكراً وبدأ حياته المهنية في صناعة الإثارة والبورنو عبر إفتتاح عدد من نوادي التعري في أوهايو بالتعاون مع شقيقه.

تطورت نشرة دورية كان يوزعها عن هذه الأندية وتحولت إلى مجلة هولستر وصدر أول عدد لها عام 1974.

وحسب فلينت وصلت مبيعات المجلة الشهرية في ذروة تداولها إلى أكثر من 3 ملايين.

وتم تحويل المعارك القانونية التي خاضها في بداية مشواره إلى فيلم عام 1996 حمل اسم "لاري والشعب" ولعب دوره في الفيلم الممثل وودي هارلسون.

ومن أبرز المعارك القضائية التي خاضها فلينت كان الدعوى التي رفعها رجل الدين البارز في الكنيسة الإنجيلية جيري فالويل بعد أن نشرت المجلة رسماً ساخراً له عام 1983.

وكان الرسم عبارة عن إعلان ساخر ظهر فيه فالويل وهو يقول "أول تجربة جنسية لي كانت مع أمي في فناء المنزل".

طالب فالويل صاحب المجلة بدفع تعويض مقداره 50 مليون دولار وكسب الدعوى في محكمة البداية لكن فلينت كسبها أمام المحكمة العليا بإجماع القضاة وهو الحكم الذي عزز حرية التعبير عن الرأي وساهم في حماية فن السخرية في الولايات المتحدة.

امتدت إمبراطوريته التجارية إلى مجالات مختلفة في الترفيه وكان يُعتقد أن حجم أعماله قد بلغ في مرحلة معينة 150 مليون دولار وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وحاول فلينت دخول عالم السياسة لكنه اخفق في ذلك. وقالت الناطقة باسم مطبوعات لاري فلينت ميندا جوين أنه توفي "نتيجة مرض مفاجىء أصيب به مؤخراً".

وقال شقيقه لوسائل إعلام أمريكية إن الوفاة نجمت عن قصور في القلب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الدعوى التي كسبها ضد أبرز رجال الكنيسة الإنجيلية جيري فالويل ساهمت في توسيع هامش فن السخرية