مساءلة ترامب: مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ الرئيس السابق من تهمة التحريض على العصيان

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فشلت مساعي مشرعين ديمقراطيين في الولايات المتحدة لحمل مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان.

ويتعلق الأمر بحادثة اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس في يناير كانون أول الماضي عقب خطاب للرئيس الجمهوري كان يندد فيه بالانتخابات الرئاسية التي خسرها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت في مجلس الشيوخ تصويت 57 نائبا من أصل مائة لصالح إدانة ترامب، بينما كان صدور قرار الإدانة يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 67 .

وكان من شأن إدانة ترامب حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسة مرة أخرى.

وأصبح ترامب في الشهر الماضي، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يُتهم بإساءة التصرف، وخضع مرتين لمحاولة تفعيل إجراءات عزله في مجلس النواب بالكونغرس.