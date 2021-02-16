هاري وميغان: أوبرا وينفري تستضيف دوق ودوقة ساسكس في مقابلة تلفزيونية

صدر الصورة، PA التعليق على الصورة، تزوج هاري وميغان في قلعة وندسور في مايو/ أيار عام 2018

من المقرر أن يتحدث دوق ودوقة ساسكس عن قرارهما الابتعاد عن العائلة الملكية البريطانية، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، على الهواء الشهر المقبل.

ووصفت قناة سي بي إس الأمريكية اللقاء بأنه "حديث حميم".

وستذاع المقابلة التي يتوقع أن تحظى بمشاهدة واسعة في السابع من مارس/ آذار.

تأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن أن الزوجين الملكيين ينتظران قدوم طفلهما الثاني.

ووفقا لشبكة سي بي إس، سيجري الحديث مع ميغان حول "دخولها في الحياة كملكة، والزواج، والأمومة" و "كيف تتعامل مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف".

ثم ينضم إليها الأمير هاري، ويتحدث الزوجان عن انتقالهما إلى الولايات المتحدة العام الماضي وخططهما المستقبلية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت وينفري ضيفة في حفل زفاف الزوجين في عام 2018

يأتي قرار التحدث علنا بعد أكثر من عام من إعلان الزوجين قرراهما "التخلي" عن دورهما الملكي بوصفهما من كبار أفراد العائلة المالكة، والعمل على تحقيق الاستقلال المالي. لقد قاما بآخر واجباتهما الملكية الرسمية في مارس/ آذار من العام الماضي.

وتعد وينفري صديقة شخصية لميغان، وحضرت حفل زفاف الزوجين في عام 2018.