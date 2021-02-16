نجم كرة القدم الإيطالي السابق لويجي سارتور "زرع نبات الماريجوانا" المخدر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لويجي سارتور

وُضع نجم كرة القدم الإيطالي السابق، لويجي سارتور، قيد الإقامة الجبرية بعد أن قالت الشرطة إنها ضبطته وهو يزرع نبات الماريجوانا المخدر (القنب الهندي) مع شريك له.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سارتور وماركو مانتوفاني، وكلاهما يبلغ من العمر 46 عاما، سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل. ولم يدل سارتور بأي تصريح في جلسة الاستماع بالمحكمة.

وبحسب التقارير، عثرت الشرطة على 106 من نباتات الماريجوانا في منزل جبلي يمتلكه سارتور.

وكان سارتور مدافعا ضمن صفوف عدة أندية منها روما، بارما، يوفنتوس، وإنتر ميلان. وتم اعتقاله في قرية بالقرب من بارما.

ووقعت مداهمة الشرطة يوم الجمعة في "ليسينيانو بالميا" جنوب غربي بارما في شمال إيطاليا. وكان من الممكن أن تنتج النباتات، التي تم الاحتفاظ بها في مكان يبدو أنه مهجور، نحو كيلوغرامين من مخدر الماريجوانا.

وثارت شكوك المحققين عندما تضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل الريفي، وشوهدت أضواؤه طيلة الليل.

وأوقفت الشرطة سيارة سارتور. وبحسب التقارير، فإن رجالها شموا نفس الرائحة المميزة التي تم اكتشافها خارج منزله الجبلي.