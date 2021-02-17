كيم جونغ اون: زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر لأول مرة منذ عام

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كيم وري بدا عليهما السرور خلال الحفل.

ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون علنا لأول مرة بعد أكثر من عام، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

وانضمت ري سول جو إلى زوجها في حفل موسيقي الثلاثاء للاحتفال بعيد ميلاد والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونغ إيل.

وكانت ري ترافق كيم في الأحداث الكبرى في الماضي، لكنها لم تشاهد من يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وأثار غيابها تكهنات بشأن صحتها أو احتمال حملها.

وأفادت تقارير بأن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية أبلغ أعضاء الكونغرس أمس أن ري كانت تتجنب الظهور في الأماكن العامة بسبب مخاوف من فيروس كوفيد-19 وربما كانت تقضي وقتا مع أطفالها.

ولم تبلغ كوريا الشمالية رسميا عن أي حالات كوفيد-19، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه من غير المرجح ألا يظهر لديها أي حالات إصابة.

ودخل الزوجان مسرح مانسوداي للفنون معا الثلاثاء، وفقا لصحيفة رودونغ سينمون، وسط "هتافات مدوية".

وأظهرت الصور الزوجين وهما يضحكان، إضافة إلى نقص واضح في وضع الكمامات، وتدابير التباعد الاجتماعي.

من هي ري سول جو؟

تنحدر ري من عائلة من الطبقة العليا، إذ كان والدها أستاذا وأمها طبيبة توليد، وفقا للمحلل تشيونغ سيونغ-تشانغ.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لوحظ في الاحتفال عدم الالتزام بلبس الكمامات أو التباعد الاجتماعي.

وتقول تقارير إعلامية إن ري، التي يقال إنها تبلغ من العمر 31 عاما، كانت في السابق مغنية في أوركسترا أوناهاسو، وهي فرقة النخبة التي تختار الدولة أعضاءها.

ويضيف تشيونغ أنه يعتقد أنها تزوجت من كيم في عام 2009، وأن الرئيس الراحل كيم جونغ إيل رتب الزواج على عجل بعد إصابته بجلطة دماغية في عام 2008.

وللزوجين، وفقا للمخابرات الكورية الجنوبية، ثلاثة أطفال.

وكان نجم كرة السلة الأمريكي السابق دنيس رودمان قد كشف في وقت سابق عن أن الزوجين أنجبا طفلة اسمها "جو إيه"، مضيفا أن كيم كان "أبا جيدا" لها.

التعليق على الصورة، لكيم وزوجته ثلاثة أطفال.

وكان كيم قد زار في وقت سابق من اليوم قصر كوموسان للشمس، حيث قبر والده وجده، لوضع أكاليل الزهور في الذكرى السنوية المعروفة باسم يوم النجم الساطع.

وأشارت وسائل الإعلام الحكومية مرة أخرى إلى كيم على أنه "رئيس"، وهو خروج عن لقبه الرسمي المعتاد، وهو "الزعيم".

واستخدمت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، لأول مرة لقب الرئيس الأسبوع الماضي.