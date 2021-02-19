سيناتور تكساس يسافر إلى المسكيك والولاية تعاني عاصفة ثلجية وانقطاعا في الطاقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، السيناتور الجمهوري تيد كروز يواجه أسئلة في مطار كانكون بالمكسيك في الـ 18 من فبراير/شباط

أقرّ السيناتور عن ولاية تكساس الأمريكية، تيد كروز، بأنه أخطأ عندما سافر إلى المكسيك لقضاء عطلة رفقة عائلته.

وكان كروز قد اتجه إلى المكسيك تاركا الملايين في تكساس يعانون انقطاعا في إمدادات الطاقة وسط موجة من الطقس السيء.

وقال السيناتور الجمهوري، يوم الخميس، إنه كان قد خطط للرحلة لقضاء عطلة مع بناته، لكنه قرر العودة عندما شعر أنه أخطأ في تقديره.

والتقطت صور للسيناتور في أحد المطارات يوم الأربعاء، مما أجّج انتقادات وجِّهت إليه بترك تكساس تعاني أزمة في الطاقة.

وتسببت موجة صقيع غير معهودة ضربت الولاية الأمريكية في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.

وغرّدت عضوة الكونغرس الديمقراطية براميلا جايابال على تويتر قائلة: "أهالي تكساس يتجمدون حرفيا، بينما تيد كروز يتوجه إلى المكسيك في إجازة".

كيف دافع كروز عن نفسه؟

في بيان كتابي صدر بعد منتصف يوم الخميس، قال كروز إنه ومع إغلاق المدارس في تكساس، قرر الحجز لرحلة مع بناته الصغار اللاتي طلبن منه الموافقة على قضاء عطلة مع الأصدقاء.

وأكد السيناتور أنه وفريق عمله يتابعون عن كثب مستجدات الأوضاع في أرجاء تكساس مع المسؤولين المحليين.

ولم يعتذر كروز عن رحلته، لكنه وصف الخطوة بالـ "خطأ" في مقابلة صحفية لاحقة مع محطة تلفزيونية محلية في تكساس.

وقال كروز: "لو أني كنت أعرف أن هذا سيكون رد الفعل، لما أقدمت على هذه الخطوة".

وأضاف السيناتور: "عندما عاودت التفكير فور مغادرة تكساس فهمت سبب غضب الناس".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تبد كروز عائدا إلى تكساس يوم الخميس

وعاد كروز الآن إلى هيوستن أكبر مدن تكساس.