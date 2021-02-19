عاجل: الأمير هاري وزجته ميغان لن يعودا عضوين في العائلة الملكية البريطانية

أعلن القصر الملكي البريطاني أن الأمير هاري وزجته ميغان لن يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية البريطانية.

وأكدت الملكة إليزابيث الثانية أن الزوجين لن يستأنفا المسؤوليات والمهام التي يقوم بها أعضاء العائلة الملكية.

وقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إنهما سعيدان الرتب العسكرية الشرفية.

وقال الزوجان إنهما قد يعرضان الدعم للمؤسسات التي قاما بتمثيلها، وأن تلك "خدمة عالمية".

وكان دوق ودوقة ساسكس أعلنا في يناير/كانون الثاني الماضي عن تنازلهما عن مهامها كعضوين بارزين في العائلة الملكية، وأنهما سيعملان على إعالة نفسيهما ماليا.