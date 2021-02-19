هجوم بو: مقتل مدير مركز للاجئين في فرنسا طعنا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تحقق الشرطة في مركز بو للاجئين في الحادث الذي وقع عند العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش

لقي مدير مركز للاجئين في مدينة بو جنوب غربي فرنسا مصرعه طعنا في هجوم يعتقد أن مهاجرا سودانيا هو من قام به.

ووقع حادث الطعن عند نحو الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)، وألقي القبض على المشتبه به.

وتشير تقارير لوسائل الإعلام الفرنسية إلى أن المهاجم هو رجل في الثامنة والثلاثين من عمره وكان يقيم في السابق في ذلك المركز.

ولا يعتقد أن الهجوم مرتبط بعمل إرهابي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس بريس" للأنباء.

وقال فرانسوا بايرو رئيس بلدية مدينة بو إنه جرى مؤخرا رفض منح وضع اللجوء للمشتبه به، مؤكدا أنه أمضى بالفعل فترة في السجن.

وأضاف بايرو لإذاعة "فرانس بلو": "إنها مأساة رهيبة، ناهيك عن أن الضحية أمضى حياته المهنية في مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء".

ولم يجر بعد الإفصاح عن اسم الضحية الذي يبلغ من العمر 46 عاما.