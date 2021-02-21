سقوط حطام من طائرة "بوينغ" فوق منطقة سكنية أمريكية

صدر الصورة، BROOMFIELD PD

سقط حطام من طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

واشتعل محرك الجناح الأيمن للطائرة إثر إقلاعها من مطار دنفر.

وتمكنت قيادة الطائرة، التي تقل 231 راكبا فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو صورًا لما يبدو أنه واجهة إطار محرّك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة الرحلة 328 واجهت فشلا في محرك جناحها الأيمن.

وحثت شرطة برومفيلد سكان المنطقة التي سقط فيها الحطام على عدم المساس به. وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

صدر الصورة، BROOMFIELD PD

صدر الصورة، BROOMFIELD PD VIA EPA

وأظهرت صور نُشرت عبر الإنترنت دخانا ينبعث من المحرك. وفي مقطع فيديو يبدو أنه التُقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.