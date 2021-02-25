فيروس كورونا: السلطات الأمريكية تخلص إلى أن لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة "آمن وفعّال"

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خلصت مراجعة، أجرتها السلطات الرقابية في الولايات المتحدة، إلى أن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون، ويُمنح في جرعة واحدة، آمن وفعال.

ويمهد هذا السبيل أمام اللقاح ليصبح الثالث الذي تقر السلطات الأمريكية استخدامه في مواجهة مرض كوفيد-19، وهو ما قد يحدث في غضون أيام.

وسيكون اللقاح بديلا فعالا من حيث التكلفة للقاحي فايزر وموديرنا، ويمكن تخزينه في الثلاجة العادية بدلا من المجمد.

وأعلنت شركة جونسون أند جونسون عن نتائج التجارب على لقاحها الجديد الشهر الماضي.

وقالت شركة يانسن البلجيكية، المملوكة لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة، إن بياناتها تُظهر أن المنتج فعال للغاية في مواجهة الحالات الشديدة من المرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت غانا أول دولة تتلقى لقاحات فيروس كورونا من خلال مبادرة "كوفاكس" الهادفة إلى توزيع عادل للقاحات في شتى أنحاء العالم.

ونشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وثيقة إحاطة تشمل تفاصيل إضافية للبيانات التي قدمتها يانسن إلى هيئة الرقابة الصحية. وخلصت المراجعة، التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء، أن لقاح جونسون أند جونسون حقق "فوائد معروفة" في الحد من الأعراض المرضية الشديدة.

وتشير نتائج تجارب أجريت في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل إلى أن فعالية اللقاح في مواجهة أسوأ الحالات الناتجة عن الإصابة بالفيروس كانت "عالية على نحو مماثل"، لكن الحماية العامة التي يوفرها كانت أقل في جنوب أفريقيا والبرازيل، حيث أصبحت طفرات الفيروس هي السائدة.

وأظهرت بيانات أن اللقاح كان فعالا بأكثر من 85 في المئة في الوقاية من حالات الإصابة الخطيرة، لكنه كان فعالا بشكل عام بنسبة 66 في المئة فقط، عند تضمين الحالات المتوسطة، وعند النظر في الحالات بعد 28 يوما على الأقل من التطعيم.

والجدير بالذكر أنه لم تكن هناك حالات وفاة بين المشاركين في التجارب، كما أنهم لم يحتاجوا لدخول المستشفى بعد 28 يوما من الحصول على اللقاح.

وستجتمع لجنة خارجية من الخبراء يوم الجمعة للتوصية بما إذا كان يجب على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إقرار استخدام اللقاح، وهو ما يُرجح أن يساهم في زيادة مرتقبة في اللقاحات المتوفرة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة تتوقع توزيع ما لا يقل عن ثلاثة ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون الأسبوع المقبل، في حالة حصوله على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء.