تغير المناخ: الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعين بلاعبة تنس طاولة بريطانية عمرها 14 عاما

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طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، النصيحة من لاعبة تنس طاولة بريطانية (14 عاما) بشأن مكافحة تغير المناخ.

وبعث بايدن رسالة بالبريد الإلكتروني إلى آنا هيرسي، وهي بطلة تشارك في مبادرة "إطار العمل الرياضي من أجل المناخ" التابعة للأمم المتحدة.

ودخلت آنا، وهي من مدينة كارديف في ويلز، التاريخ باعتبارها أصغر لاعبة تنافس في دورة ألعاب الكومنولث في عام 2018، حين كان عمرها 11 عاما فقط.

وأرسلت اللاعبة إلى بايدن رسالة، مفادها أننا نستطيع جميعا اتخاذ خطوات لمساعدة العالم في التخلص من الانبعاثات الكربونية.

ووضع بايدن قضية تغير المناخ ضمن أولويات جدول أعماله، وسوف يعقد قمة تضم زعماء العالم في يوم الأرض في 22 أبريل/ نيسان المقبل.

وفي ما يتعلق بتواصل بايدن مع اللاعبة، التي ستخوض منافسات دورة ألعاب الكومنولث العام المقبل وأولمبياد باريس 2024، قالت آنا: "فوجئت حقا. اعتقد أنها فرصة رائعة".

وأضافت: "أجندته الجديدة لتغير المناخ جريئة. التخلص من الانبعاثات في أمريكا بحلول عام 2050 أمر رائع. إنه يفعل الكثير بالفعل".

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وبرزت مكانة آنا كناشطة صغيرة في مجال البيئة من خلال تعيين الأمم المتحدة لها العام الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، انضمت أكثر من 110 منظمات رياضية إلى مبادرة "إطار العمل الرياضي من أجل المناخ" التابعة الأمم المتحدة، وتعهدت بتعزيز الوعي البيئي وزيادة المسؤولية.

وقالت آنا إنه بإمكان الجميع بذل المزيد من الجهود لحماية الكوكب، وهي رسالة تحرص على توجيهها إلى الرئيس الجديد.

وأضافت: "هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكننا أن نفعلها، (مثل) ركوب الدراجات بدلا من قيادة السيارة، واستخدام كميات أقل من البلاستيك".

وكانت آنا، التي بدأت ممارسة تنس الطاولة في سن صغيرة، قد ترقت بسرعة في التصنيف العالمي، وسافرت في عام 2018 إلى أستراليا لتمثل ويلز في دورة الألعاب، في منافسات الفردي والزوجي.

وانتقلت إلى الصين، حيث تعيش وتتمرن، من أجل تحقيق أحلامها بإحراز ميداليات في ألعاب الكومنولث والأولمبياد.