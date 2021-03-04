قوات البحرية في تايلاند تنقذ أربع قطط من سفينة تحترق

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كان طاقم السفينة قد قفز إلى بر الأمان، عندما عثر ضباط البحرية التايلاندية على القطط

أنقذ جنود في القوات البحرية التايلاندية أربع قطط ذات ألوان برتقالية وبنية فاتحة، تركها بحارة في سفينة تحترق في بحر أندامان.

وكان طاقم السفينة قد أُجلي عندما عثرت البحرية التايلاندية بعيد ذلك على بضعة "أعضاء" آخرين كانوا لا يزالون هناك خلال فحص الموقع بحثا عن أي تسريبات نفطية.

وسبح بحار إلى السفينة الجانحة، قبل أن يضع قطة فوق ظهره لنقلها إلى بر الأمان.

وذكرت تقارير أن القطط لم تصب بأي جروح وهي بصحة جيدة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المنقذين يعتنون بهذه القطط في مركز القيادة.

واشتعلت النيران في سفينة الصيد التي تحمل اسم "فامونسيم نافا 10" يوم الثلاثاء ثم بدأت تغرق قبالة سواحل جزيرة كوه أدانغ الساحرة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا.

وقالت صحيفة ذي نايشن إن أعضاء طاقم السفينة الثمانية قفزوا إلى البحر ثم أنقذتهم سفينة صيد كانت مارة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قرر البحارة إنقاذ القطط العالقة في المركب المشتعل

عندما حضر أفراد البحرية إلى الموقع لتفقده، اكتشفوا أن القطط متجمعة فوق رافعة خشبية.

وقال ويشيت باكدسلون، ضابط البحرية في قسم الدفاع الجوي والساحلي، "استخدمتُ آلة تصوير خاصة بي لتكبير الصورة، وشاهدت قطة أو اثنتين تحدقان فيما حولهما".