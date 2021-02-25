اعتراض كمية من الكوكايين "تقدر قيمتها بمليارات" متجهة إلى أوروبا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ضبط الكوكايين في مرفأ هامبورغ داخل عبوات مادة لحشو الجدران

ضبطت سلطات الجمارك في ألمانيا وبلجيكا كمية غير مسبوقة من المخدرات، تجاوزت 23 طنا من الكوكايين، كانت مشحونة إلى هولندا.

وعثرت السلطات الألمانية على 16 طنا من الكوكايين في خمس حاويات شحن، وصلت إلى مرفأ هامبورغ من باراغواي في بداية الشهر.

وأُبلغت الشرطة في هولندا بالأمر، فيما ضبطت السلطات 7.2 طن كوكايين في مرفأ أنتويرب في بلجيكا.

وقال مسؤولون في ألمانيا إن القيمة السوقية للكوكايين المصادر تُقدر بمليارات اليورو.

وأعلنت الشرطة في هولندا إلقاء القبض على رجل، يبلغ من العمر 28 عاماً، للاشتباه في تورطه في عملية تهريب المخدرات.

وقال مسؤولون في الجمارك إن المداهمتين، اللتين نفذتهما السلطات في بداية الشهر، أسفرتا عن ضبط "كمية هائلة من الكوكايين".

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وخبأت المخدرات، التي ضبطت في أنتويرب، داخل حاويات مليئة بألواح خشبية آتية من بنما.

أما تلك التي ضبطت في هامبورغ في ألمانيا فكانت داخل علب مادة لحشو الجدران. وقد وصلت إلى أوروبا في حاويات شحنت من باراغواي.

وقرر ضباط الجمارك إجراء المزيد من الفحوص على الشحنة الآتية من باراغوي بعد رصد "عدم اتساق واضح" في بعض محتوياتها من عبوات من الصفيح من المفترض أنها تحتوي على المعجون.

وقال المسؤولون: "خلف طبقة من البضائع الأصلية الموضوعة مباشرة خلف باب الحاوية، كان هناك عدد كبير من العبوات ملئت ببضائع أخرى".

وطلب المحققون إفراغ الحاويات، حيث عثروا على الكوكايين مخبأً في أكثر من 1700 عبوة.

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وقالت سلطات الجمارك في ألمانيا تعليقا على الشحنة المصادرة في هامبورغ فقط: "إنها أكبر كمية من الكوكايين ضبطت في أوروبا وواحدة من أكبر المضبوطات حجماً في العالم".

وفي حديث لوكالة فرانس برس للأنباء، قدّر مسؤول الجمارك في هامبورغ، روني ماتشكي، قيمة بيع 16 طنا من الكوكايين في الشارع بين 1.5 و3.5 مليار يورو (1.8 و4.2 مليار دولار).

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال مسؤولون إن القيمة السوقية للكوكايين المصادر تقدر بـ"مليارات الدولارات"

ويعتبر مرفأ هامبورغ أكبر مرافئ ألمانيا، وثالث أكبر مرفأ في أوروبا.

ومنذ سنوات، تعتبر باراغواي نقطة عبور رئيسية للمخدرات.

وقد وسّعت عصابات تهريب المخدرات الكبرى في البرازيل المجاورة أنشطتها عبر الحدود إلى داخل باراغواي، حيث تدير العديد من عمليات التهريب هناك.

وغالبا ما تُشحن المخدرات في حاويات من باراغواي إلى مرافئ المدن الأوروبية.

وهذه الشحنة الأخيرة هي الأكبر حجماً التي اكتشفت في أوروبا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، عُثر على 11.5 طن من الكوكايين في شحنة خردة معدنية لدى وصولها إلى مرفأ أنتويرب آتية من أمريكا الجنوبية.

وفي أغسطس/ آب 2019، صادرت سلطة الجمارك في مرفأ هامبورغ نحو 4.5 طن من الكوكايين في شحنة مدرجة على أنها حبوب صويا. وقال المسؤولون حينها إن قيمة الشحنة قد تصل إلى نحو مليار يورو، بحسب نقاوتها.

ويمكن تقطيع الكوكايين ذي النقاوة العالية أو تقسيمه مع خلطه بمواد مختلفة لزيادة نسبة الأرباح من بيعه في الشارع.