نايكي تقاضي شركة منافسة لإنتاجها حذاءً به قطرة دم بشري

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، MSCHF

تقاضي شركة نايكي مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية لإنتاج الأحذية في بروكلين بسبب إصدارها زوج أحذية مثيرا للجدل يعرف بـ"أحذية الشيطان"، ويحتوي على قطرة من دم بشري حقيقي في نعله.

وصُنع زوج أحذية التدريب الجديد، الذي يبلغ سعره 1018 دولارا، باستخدام نموذج حذاء نايكي إير ماكس97 المعدل، ورسم عليه صليب مقلوب ونجمة خماسية، وبعض كلمات آية من إنجيل لوقا "10:18".

وأصدرت مجموعة "إم إس سي إتش إف" 666 زوجا من هذا النوع الاثنين بالتعاون مع مغني الراب ليل ناس إكس، وتقول إنها بيعت جميعا في أقل من دقيقة.

وتقول نايكي إن هناك انتهاكا لعلامتها التجارية.

وكشفت مجموعة "إم إس سي إتش إف" عن أحذية سوداء وحمراء من هذا النوع الاثنين، بالتزامن مع إطلاق أحدث أغنية لهذا المغني ظهرت لأول مرة على يوتيوب الجمعة الماضي.

وشوهد مغني الراب في الفيديو الموسيقي متجردا من ملابسه على عمود وينزلق من "الجنة" إلى "الجحيم"، وقد ارتدى في قدميه زوجا من أحذية التدريب الجديدة.

وتشير الصور والأحذية إلى آية الكتاب المقدس لوقا 10:18 "فقال لهم: رأيت الشيطان يسقط مثل البرق من السماء".

ويتميز كل حذاء من ذلك النوع ببعض مزايا أحذية نايكي، ويحتوي على 60 سنتيمترا مكعبا من الحبر الأحمر، وقطرة واحدة من دم البشر، تبرع بها أعضاء المجموعة الفنية.

وقالت شركة الأحذية الرياضية العملاقة في ملف الدعوى، التي رفعتها إلى محكمة في نيويورك، إنها لم توافق على أحذية الشيطان ولم تصرح بها.

وتطلب نايكي من المحكمة منع مجموعة "إم إس سي إتش إف" من بيع الأحذية، ومن استخدام علامة تصميم سووش الشهيرة.

وتضيف الشركة في الدعوى: "من المحتمل أن تسبب"إم إس سي إتش إف" وأحذية الشيطان غير المرخصة ارتباكا في السوق، وتخلق ربطا خاطئا بين منتجات "إم إس سي إتش إف" ونايكي.

صدر الصورة، MSCHF

وقالت: "في الواقع، هناك بالفعل دليل على حدوث ارتباك كبير في السوق، بما في ذلك دعوات لمقاطعة نايكي ردا على إطلاق أحذية الشيطان من مجموعة "إم إس سي إتش إف"، بناء على الاعتقاد الخاطئ بأن نايكي سمحت أو وافقت على هذا المنتج".

وتستشهد الدعوى بتغريدة نشرها مغرد له عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي يعرف بـ"القديس" الجمعة الماضي، وأثارت السخرية من الإصدار القادم للأحذية ودعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة.

وانتقد بعض المحافظين، ومن بينهم حاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وبعض أتباع الديانات، التصميم المثير للجدل للأحذية، وانتقدوا أيضا المغني ليل ناس إكس ومجموعة "إم إس سي إتش إف" على تويتر.