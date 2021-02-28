طبيب يمثل أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عبر تطبيق زوم أثناء إجرائه عملية جراحية

صدر الصورة، Sacramento Superior Court التعليق على الصورة، الطبيب الجراح سكوت غرين إلى اليمين أصر على أنه قادر على الاستمرار في جلسة المحاكمة

انضم طبيب في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى جلسة استماع في محكمة، للنظر في قضية متعلقة بمخالفة مرورية، عبر تطبيق زوم بينما كان يجري عملية جراحية لأحد المرضى.

وكان الطبيب، سكوت غرين، يرتدي ملابس الجراح في غرفة للعمليات عندما ظهر في محاكمته الافتراضية الخميس، بحسب ما أفادت صحيفة "سكرامنتو بي".

وقال غرين لدى استجوابه من قبل القاضي إنه مسرور للمضي قدماً في الجلسة، وإن "طبيباً جرّاحاً آخر في المكان يقوم بإجراء العملية معي".

فقال القاضي إن ذلك لن يكون "مناسباً" وأجّل المحاكمة.

وقال المجلس الطبي في كاليفورنيا في بيان له إنه سينظر في الحادثة، مضيفاً بأنه "يتوقع من الأطباء أن يتبعوا معايير الرعاية عندما يعالجون مرضاهم".

وقبيل بدء جلسة الاستماع في المحكمة العليا بسكرامنتو، والتي كانت تبث مباشرة عبر يوتيوب، سأل موظف في المحكمة طبيب الجراحة التجميلية قائلاً: "مرحباً سيد غرين. هل أنت متاح للمحاكمة؟ يبدو لي أنك في غرفة للعمليات".

فرد عليه غرين قائلاً: "ذلك صحيح. نعم، أنا في غرفة العمليات حالياً. ونعم أنا متاح للمحاكمة. امضوا قدماً (في إجراءات المحاكمة)".

وأبلغ الموظف الطبيب غرين بأن الجلسة ستبث مباشرة على الإنترنت، لأن القانون ينص على أن تكون جلسات الاستماع في قضايا المرور مفتوحة أمام الجمهور. وفي الوقت نفسه، أبدت شرطية مرور استدعيت للمثول أمام المحكمة استغرابها من الأمر.

وأثناء انتظار انضمام القاضي، غاري لينك، للجلسة عبر تطبيق زوم، ظهر غرين وهو يواصل العملية التي يجريها للمريض.

وحالما انضم القاضي لينك، قال للحاضرين في جلسة الاستماع: "ما لم أكن مخطئاً، فإنني أرى المدعى عليه وسط غرفة عمليات، ويبدو أنه منخرط في تقديم خدماته لأحد المرضى. هل هذا صحيح، سيد غرين؟ أم ينبغي أن أقول دكتور غرين؟".

وبعد أن أكد الطبيب الجراح بأنه في خضم إجراء عملية جراحية، وأنه لا يمانع في الاستمرار، قال القاضي لينك: "لا أشعر بارتياح حيال مصلحة المريض إذا كنت تجري عملية له بأن أخضعك للمحاكمة، بصرف النظر عن حقيقة أن شرطية المرور موجودة هنا اليوم".

ثم أصر غرين على أنه قادر على الاستمرار في الجلسة، مضيفاً: "لدي طبيب جراح آخر هنا يقوم بإجراء العملية معي، وبالتالي يمكنني أن أقف هنا وأتيح لهم أن يجروا العملية أيضاً".

فأجابه القاضي لينك قائلاً: "لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن ذلك مناسباً. سأحدد موعداً آخر للمحاكمة- عندما لا تكون منخرطاً أو مشاركاً في العناية بأحد المرضى".

وقد اتصلت بي بي سي نيوز بمكتب الطبيب غرين للحصول على تعليق منه.

وتفيد الأنباء بأن الطبيب الجراح أبلغ قناة "أن بي سي نيوز" بأن "تلك الرواية ليست دقيقة وليس لدي ما أقوله. شكراً لكم."

وهذه ليست أول حادثة مزعجة تحصل في المحكمة عبر تطبيق زوم وتنتشر على الإنترنت انتشار النار في الهشيم.