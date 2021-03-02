وفاة طفلة في التاسعة بعد جلسة لـ"طرد الأرواح الشريرة" في سريلانكا

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قتلت طفلة في التاسعة من عمرها في سريلانكا، بعد تعرضها للضرب بعصا خلال "طقوس محلية لطرد الأرواح الشريرة".

وأعلنت الشرطة المحلية أنها اعتقلت والدة الطفلة وامرأة أخرى شاركت في تلك الطقوس ومثلت المرأتان أمام المحكمة يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن "الوالدة اعتقدت أن ابنتها يسكنها شيطان".

وتوفيت الفتاة في المستشفى بعد فقدانها الوعي إثر ضربها.

ووقعت الحادثة في بلدة ديلوغا، على مسافة 40 كيلومترا من العاصمة كولومبو، وحيث يشاع عن المرأة تقديمها خدمات "لطرد الأرواج الشريرة"، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام.

وذكرت صحيفة "أدارديرانا" أن زيتاً سكب على جبين الفتاة التي تعرضت للضرب، لأن والدتها قالت إن "الشيطان الذي يسكنها يجب طرده".

وحاول بعض الجيران التدخل عند سماعهم صراخ الفتاة لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.