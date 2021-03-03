ملياردير ياباني يبحث عن أشخاص لمرافقته في رحلة مجانية إلى سطح القمر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اختير مايزاوا، عام 2008، كأول مسافر في رحلة سياحية حول القمر بواسطة شركة "سبيس-إكس"

دعا الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، ثمانية أشخاص من الجمهور للانضمام إليه في رحلة إلى القمر على متن رحلة شركة "سبيس-إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وقال الملياردير الياباني في مقطع فيديو عبر تويتر، فضلا عن نشر رابط يحتوي على تفاصيل تقديم الطلبات: "أريد أن ينضم أشخاص من جميع الخلفيات".

وأضاف أنه سيدفع ثمن الرحلة بالكامل، لذا فإن من سيصعدون على متن المركبة سيقومون بالرحلة مجانا.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة، التي تحمل اسم "عزيزي القمر"، في عام 2023.

ويجب توافر شرطين في مقدمي الطلبات: يجب عليهم إحراز تقدم في "أي نشاط" يقومون به من أجل "مساعدة الأشخاص الآخرين والمجتمع الأكبر بطريقة ما"، وأن يكونوا "على أتم الاستعداد لدعم أفراد الطاقم الآخرين الذين يشاركونهم نفس التطلعات".

وأضاف: "اشتريت جميع المقاعد، لذا ستكون رحلة خاصة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال مايزاوا في وقت سابق إنه سيدعو فنانين للانضمام إليه في رحلته إلى الفضاء

وكان مايزاوا، قطب الموضة وجامع الأعمال الفنية، قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم دعوة "فنانين" لرحلة على متن صاروخ "ستارشيب"، بيد أن تعديل خطته "سيتيح لأشخاص من شتى أرجاء العالم فرصة للانضمام إلى هذه الرحلة".

وقال: "إن كنت ترى نفسك فنانا، فأنت فنان".

وكان مايزاوا قد أعلن، العام الماضي، أنه يبحث عن صديقة جديدة تنضم إليه في الرحلة، قبل أن يلغي خطته بسبب "مشاعر مختلطة".

واختير مايزاوا، عام 2008، كأول مسافر في رحلة سياحية إلى القمر بواسطة شركة "سبيس-إكس"، المملوكة لإيلون ماسك.

ولم يُكشف بعد عن السعر الذي وافق مايزاوا على دفعه مقابل تذكرته إلى الفضاء، لكن وفقا لماسك، كان "مبلغا كبيرا من المال".