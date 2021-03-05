يوتيوب قد يلغي حظر ترامب إذا "تراجع احتمال وقوع عنف"

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قالت المديرة التنفيذية لموقع يوتيوب، سوزان وجيسكي، إن المنصة قد ترفع الحظر المفروض على حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا "تراجع احتمال وقوع عنف".

وأضافت أن الشركة ستنظر في التحذيرات الحكومية والخطاب المحرض على العنف لتحديد متى يكون رفع الحظر آمنا.

وخضع حساب ترامب لحظر في أعقاب أعمال شغب حدثت في مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال موقع يوتيوب إنه (ترامب) انتهك سياستهم بالتحريض على العنف.

وأضافت وجيسكي خلال مقابلة مع مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، المعني بمجال العلاقات الدولية، يوم الخميس: "من الواضح أن الوضع الراهن، هو أنه لا يزال هناك خطر متزايد لأعمال عنف".

وأوضحت أن سلوك الرئيس السابق لم يسفر عن حظر كامل له على المنصة.

وتعمل الشركة بموجب نظام "المخالفات الثلاث"، الذي بموجبه يتلقى حساب مستخدم ثلاثة تحذيرات عن حدوث "مخالفات" في غضون 90 يوما قبل حجب الحساب نهائيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت سوزان وجيسكي إن الشركة ستنظر في التحذيرات الحكومية والخطاب المحرض على العنف لتحديد متى يكون رفع الحظر آمنا

وكان التعليق الذي أصدره ترامب في يناير/ كانون الثاني بمثابة المخالفة الأولى.

وتلقى رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لترامب، مخالفته الثانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على خلفية الادعاء بأن انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة قد "سُرقت".

وتؤدي المخالفة الأولى، عادة، إلى تعليق الحساب لمدة أسبوع، بيد أن فترة ترامب امتدت نظرا لاستمرار "خطر العنف".

وكان الرئيس الأمريكي قد فُرض عليه حظر استخدام كثير من وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب اقتحام مجموعة كبيرة من أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

كما مُنع ترامب من التغريد على موقع تويتر والتعليق على موقع فيسبوك.

وتبحث لجنة مراقبة المحتوى على فيسبوك هل يجب أن يكون الحظر نهائيا، بيد أنه لم يتضح بعد متى ستصدر اللجنة قرارها.