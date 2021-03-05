انخفاض عدد المواليد في الولايات المتحدة خلال فيروس كورونا

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بالرغم من قضاء الأمريكيين أوقاتا أطول في منازلهم بسبب فيروس كورونا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد انخفاضا في معدلات المواليد.

وظلت نسبة المواليد في الولايات المتحدة تشهد انخفاضا منذ عقد من الزمن، وشهد عام 2019 أقل نسبة من المواليد في غضون 35 عاما، لكن الأرقام النهائية المسجلة عام 2020 قد تشهد مزيدا من الانخفاض.

وتشير التوقعات إلى أن 300 ألف رضيع سيولدون في عام 2021، حسب دراسة لمعهد بروكينز للأبحاث.

وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات يشهدها سوق العمل والتي أضرت بشكل غير متناسب بالنساء العاملات.

وفاق عدد النساء جزئيا الرجال في سوق العمل، لكن مشاركة النساء في سوق العمل انخفضت إلى 57 في المئة، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ عام 1988، حسب المركز الوطني لقانون النساء.

وفي ظل حالات الإغلاق الواسعة التي شهدتها المدارس ودور الحضانة، فضلا عن القيود التي فرضت على التجمعات العامة، فإن ملايين النساء أجبرن على الموازنة بين متطلبات الإشراف على أطفالهن وتعليمهم من جهة، ومتطلبات العمل والوفاء بمسؤوليات أخرى.

وكشفت دراسات مسحية أن عدة أزواج يؤجلون فترات الحمل، ويمارسون الجنس بشكل أقل ويرغبون في إنجاب عدد أقل من الأطفال بسبب الجائحة وتبعاتها الاقتصادية، حسب معهد غتماشر.

وجاء في دراسة أنجزتها ميليسا كيرني وفيليب ليفن لمعهد بروكلينز: "عندما يكون سوق العمل في حالة ضعف، تشهد معدلات المواليد الإجمالية تراجعا؛ وعندما يتحسن سوق العمل، تتحسن معدلات المواليد".

واستنتجت اتجاهات البيانات في محرك البحث غوغل السنة الماضية أن مصطلحات البحث المتعلقة بالحمل قد تراجعت.

ولن يتم الإفراج عن البيانات الرسمية المتعلقة بالمواليد في البلد كله لبضعة شهور أخرى، لكن تجميعا قامت به قناة سي بي إس نيوز بشأن البيانات السنوية المستمدة من 32 ولاية أظهر أن عدد المواليد قل بـ 95 ألف عام 2020 مقارنة بالسنة الماضية.

وخلصت البيانات المأخوذة من 32 ولاية من مجموع 50 ولاية إلى أن معدل المواليد في الولايات المتحدة في عام 2020 انخفض بنسة تتجاوز 4 في المئة.

وفي ديسمبر/كانون الأول بمفرده، شهدت ولاية كاليفورنيا مواليد أقل بينما سجلت هاواي نسبة مواليد تقل بـ 30 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.