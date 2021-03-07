مقتل النائب الفرنسي الثري أوليفييه داسو في تحطم مروحية

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يأتي داسو في المرتبة 361 بين أثرياء العالم

لقي النائب في البرلمان الفرنسي الملياردير أوليفييه داسو مصرعه جراء تحطم مروحية شمال غربي فرنسا.

ولم تعرف تفاصيل الحادث الذي وقع في مقاطعة نورماندي حيث يملك داسو منزلا لقضاء العطلة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نعيه لداسو البالغ من العمر 69 عاما إنه أحب فرنسا وموته خسارة كبيرة.

وداسو هو نجل سيرج داسو الذي تصنع شركاته طائرات "رافال" الحربية كما أنه يملك صحيفة لو فيغارو.

ودخل داسو الجمعية الوطنية عام 2002.

وكان النائب عن حزب يمين الوسط "الجمهوريين" يحتل المرتبة 361 في قائمة أثرياء العالم، وتقدر ثروته بـ 6.3 مليار يورو، وفقا لمجلة فوربس.