هاري وميغان: أبرز 12 معلومة وردت في مقابلتهما مع أوبرا وينفري

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بثت المقابلة التي طال انتظارها وأجرتها الإعلامية أوبرا وينفري مع دوق ودوقة ساسكس في الولايات المتحدة. وتحدث الزوجان عن الحياة في الأسرة الملكية في منظورهما، وعن علاقتهما بأعضاء الأسرة الآخرين وعن العنصرية وعن معانتهما النفسية.

وتحدثت ميغان مع أوبرا في معظم وقت المقابلة، قبل أن ينضم إليها الأمير هاري في النهاية.

1 - "مناقشات حول مدى السواد الذي قد تكون عليه بشرة مولود ميغان"

كان أحد أكبر المزاعم التي وردت في المقابلة هو وجود "عدة مناقشات" داخل العائلة المالكة بشأن مدى السواد الذي قد تكون عليه بشرة مولود ميغان وهاري.

وقالت ميغان: "في تلك الأشهر عندما كنت حاملا (كان ثمة) قلقا ومحادثات عن مدى سواد بشرة (طفلنا) عندما يولد".

وقالت إن هذه المحادثات كانت مع هاري، الذي نقلها إليها. وقد رفض كل من ميغان وهاري تحديد من هو الشخص الذي قال ذلك داخل العائلة المالكة.

وقال هاري: "تلك المحادثة، لن أكشف عنها أبدا" مضيفا "في ذلك الوقت كان الأمر محرجا، وقد صدمت قليلا".

وقال هاري أيضا إنه تألم لعدم تحدث عائلته ضد "مسحة الكولونيالية" التي انطوت عليها عناوين الأخبار والمقالات.

2 - كيت "أبكت ميغان" - وليس العكس

كانت إحدى القصص التي انتشرت في الصحف خلال الأعوام القليلة الماضية هي أن ميغان قد تسببت في إبكاء دوقة كمبريدج خلال فترة الاستعداد لحفل الزواج بسبب خلاف بشأن ملابس الفتيات اللواتي سيحملن الزهور في حفل الزفاف. بيد أن ميغان قالت لأوبرا أن العكس هو الصحيح.

وأوضحت "قبل أيام قليلة من الزفاف، كانت (كيت) منزعجة من لباس الفتيات اللواتي سيحملن الزهور وتسببت في بكائي" مضيفة أن كيت اعتذرت لها لاحقا وجلبت الزهور وملاحظة عن إجراء تعديلات.

وقالت ميغان: "أنا لا أكشف هذا الجزء من القصة عن كيت للانتقاص منها" مضيفة أن كيت "شخص جيد" وأنها تأمل أنها كانت تريد أن يتم تصحيح هذه القصص الكاذبة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت ميغان "يبدو أن وسائل الإعلام تريد قصصا عن بطل وشرير"

3 - قالت ميغان أنها كانت على شفا الانتحار، لكنها رفضت أي مساعدة

تحدثت ميغان عن مدى الوحدة التي شعرت فيها بعد انضمامها إلى العائلة المالكة وفقدانها لحريتها الشخصية. وقالت "عندما انضممت إلى العائلة، كانت تلك آخر مرة، حتى مجيئنا إلى هنا، التي أرى فيها جواز سفري، إجازة سوقي، مفاتيحي، كل تلك الأشياء سُلّمت".

وأوضحت أن صحتها النفسية قد ساءت وأنها باتت "لم تعد ترغب في أن تبقى على قيد الحياة".

وقالت "ذهبت الى المؤسسة (الملكية) وقلت أريد أن أذهب إلى مكان ما للحصول على مساعدة، وقلت لم أشعر من قبل بمثل ذلك وبأنني أحتاج أن أذهب إلى مكان ما، فقيل لي أنني لا استطيع فعل ذلك وأنه لن يكون أمرا جيدا للمؤسسة الملكية".

وأشارت إلى أنها ذهبت "إلى أحد أبرز الاشخاص" داخل العائلة المالكة ثم إلى قسم الموارد البشرية في القصر "ولكن لم يتم فعل أي شيء".

4 - ميغان تحدثت إلى أحد أصدقاء ديانا

وتردد اسم الأميرة ديانا عدة مرات خلال المقابلة - مع التلميح إلى التشابهات بين تجربتيهما داخل العائلة المالكة.

وقالت ميغان: "لم أكن أعرف حتى إلى من ألجأ" في الوقت الذي كانت تعاني فيه، وأضافت "أحد الأشخاص الذين تواصلت معهم وظل صديقا وموضع ثقة كان أحد أفضل أصدقاء والدة زوجي... لأنه بدا مَن يُمكنه أن يفهم ما كان يجري في داخلي فعليا".

5 - هاري شعر بأن والده تشارلز "قد خذله"

سألت أوبرا هاري عن علاقاته مع عائلته وعلى وجه الخصوص مع والده، أمير ويلز، وأخيه، دوق كمبريدج.

وقال هاري إنه في لحظة ما بعد انسحابه من أداء دوره كعضو بارز في العائلة المالكة "توقف عن الرد على مكالماتي الهاتفية... لقد شعرت حقا بالخذلان، لأنه كان قد مر بشيء مشابه، وهو يعرف حقا ما الشعور الذي يتسبب به الألم... ثم أن آرتشي هو حفيده".

واستدرك "بيد أنني في الوقت نفسه سأظل، بالطبع، أحبه أبدا، ولكن ثمة الكثير من الأذى قد حدث وسأستمر في أن تكون محاولة معالجة (ما حصل في هذه العلاقة) إحدى أولوياتي".

وعن علاقته بويليام قال هاري إنه يحبه كثيرا وقد عاشا في أصعب الظروف معا "لكننا في مسارين مختلفين".

6 - لكن علاقة الزوجين مع الملكة كانت جيدة

قال هاري إن لديه "علاقة "جيدة حقا" مع جدته (الملكة) وإنه قد تحدث إليها العام الماضي - بما في ذلك في اتصالات عبر الفيديو مع آرتشي- أكثر مما فعل في أعوام عديدة.

" إنها قائدتي، وستظل دائما".

كما امتدحت ميغان الملكة وقالت إنها منحت بعض الحلي والجواهر الجميلة للزوجين في أول مناسبة ملكية قضوها معا وقد أعطتها غطائها الخاص لتدفئتها عندما سافرا معا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال الأمير هاري إن لديه "علاقة "جيدة حقا" مع جدته (الملكة)

7 - "قطع الدعم المالي" عن هاري

في الربع الأول من عام 2020، قال هاري إن العائلة "قد قطعت عنه الدعم المالي فعليا". وأشار إلى أن الصفقات التي عقدها هو وزوجته مع نتفليكس وسبوتيفاي، والتي لم تكن يومًا ضمن مخططاتهما، قد وفرت لهما بعض الأمان المالي.

وأضاف "ولكن لدي ما تركته لي أمي ومن دون ذلك لم نكن قادرين أن نفعل ذلك".

وكشف الزوجان عن أن الملياردير الأمريكي والقطب الاعلامي، تايلور بيري، قد قدم لهاري وميغان بعد قطع الدعم المالي عنهما منزلا وحماية أمنية في العام الماضي عندما انتقلا من كندا إلى جنوبي كاليفورنيا.

8 - الحقيقة وراء الصورة الفوتغرافية

وقالت ميغان أنه في الأمسية التي أعقبت إبلاغها لهاري بمشاعر الرغبة في الانتحار التي تراودها، حضرا معا مناسبة رسمية في قاعة "رويال ألبرت هول".

وتحدثت ميغان عن الصورة التي التقطت بمناسبة ما تذكرها به.

وقالت لأوبرا وقد بدا عليها التأثر العاطفي إن صديقا قد علق عن كيف أنهما يبدوان زوجين رائعين، لكنها أضافت "هذه الصورة، إذا كبرتها : ما أراه هو كيف كانت أصابعة تمسك بقوة بأصابعي".

وأكملت "كنا نبتسم ونؤدي واجبنا، ولكن كان كلانا يحاول الصمود وأن يبدو متماسكا".

وقالت "في كل مرة تُطفئ تلك الأضواء التي في تلك المقصورة الملكية، كنت أبدأ في البكاء".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميغان: "هذه الصورة، إذا كبرتها : ما أراه هو كيف كانت أصابعة تمسك بقوة بأصابعي"

9 - ميغان "لم تقم بأي بحث" عن العائلة المالكة

وتحدثت ميغان عن أول مرة تلتقي فيها الملكة قائلة إنها تفاجأت بمعرفة أن عليها أن تنحني، كما يقتضي بروتوكول المقابلة الملكية.

وقالت إنها اعتقدت أنه كان "مجرد جزء من الاستعراض" ولا يحدث داخل العائلة المالكة ووصفت كيف أنه كان عليها التدرّب بسرعة على الانحناء بالصورة التي تطلبها البروتوكول الملكي قبل مأدبة غداء مع الملكة لم تكن مقررة مسبقا. وأضافت "أنا قلت: 'إنها جدتك' وهو قال : 'إنها الملكة'".

وأوضحت ميغان أنها لم تقم بالبحث عن العائلة قبل الانضمام إليها، وشددت على القول إنها لم تبحث عن معلومات عن زوجها على الإنترنت عندما كان يتواعدان قبل زواجهما.

10 - لقد تزوجا فعليا قبل ثلاثة أيام من حفل الزفاف الرسمي

شاهد الملايين هاري وميغان يعقدان قرانهما في قصر وندسور في عام 2018. بيد أن الزوجين كشفا أنهما قد تزوجا فعليا على يد كبير أساقفة كانتربري في حفل بسيط قبل ثلاثة أيام من هذا التاريخ.

"اتصلنا بكبير الأساقفة ولم نقل له سوى 'أنظر، ذلك الشيء، وذلك المشهد الاستعراضي للعالم، أما نحن فنريد أن يكون ارتباطنا بيننا".

11 - عبارة آرتشي المفضلة "قُد بأمان"

وتحدث هاري عن ابنه آرتشي ومتعة أن يأخذه لركوب دراجته الهوائية في الخارج، وعُرض في المقابلة مقطع للطفل يلعب على الشاطئ مع والديه.

وقال الزوجان إن كلمته المفضلة التي يرددها خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت "هايدريت" (في إشارة إلى شرب الماء)، وأضاف هاري أن أي شخص يغادر المنزل يقول له أرتشي "قُد (سيارتك) بأمان".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال الأمير هاري إن ابنه أرتشي، الذي سيكون بعمر سنتين في مايو/أيار، يردد الآن بعض الكلمات أمثال نخلة وبيت

12 - و ... إنها فتاة

وأكد الزوجان أنهما ينتظران مولودا جديدا، فتاة، في الصيف المقبل.

وقال هاري إن ذلك كان أمرا "رائعا"، مضيفا "ما الذي نريده أكثر من ذلك؟".