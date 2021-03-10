تويتر: روسيا تقرر إبطاء خدمة موقع التواصل الاجتماعي بسبب "محتوى محظور"

صدر الصورة، Getty Images

أعلنت الهيئة المشرفة على الإعلام في روسيا أنها قررت إبطاء سرعة منصة تويتر في البلاد بسبب ما قالت إنه فشل المنصة الأمريكية في إزالة 3 آلاف من المنشورات "المحظورة" والتي تتعلق بالمخدرات والانتحار والمقاطع الإباحية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها يراعي حماية المواطنين الروس في المقام الأول، وبموجبه قلصت سرعة المنصة على جميع الهواتف النقالة، ونصف أجهزة الكومبيوتر المكتبية.

ويستخدم معارضو النظام الروسي منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بشكل كبير في تبادل الآراء، وأشار كثيرون منهم إلى أنهم يواجهون صعوبات في ممارسة أنشطتهم المعتادة على المنصة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة قرارها تعطل موقعها على الإنترنت وقال المسؤولون في موسكو إن عددا من المواقع الحكومية بينها موقع الحكومة الروسية (الكرملين) واجهت مشاكل تقنية مشيرة إلى أن هذه المشاكل لا علاقة لها بقرار تعطيل منصة تويتر.

وأكدت الهيئة أيضا أن سبب المشكلة هو عطل تقني في شركة الإنترنت القومية (روس تليكوم).

وتعتبر منصة تويتر سادس أكبر منصة تواصل اجتماعي في روسيا ويستخدمها أغلب المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين وعلى رأسهم أليكسي نافالني الذي سجنته الحكومة بمجرد عودته إلى موسكو.

صدر الصورة، Reuters

وقضى نافالني فترة طويلة في الخارج في رحلة علاجية بعد محاولة "اغتيال بالسم" في صربيا اتهم الاستخبارات الروسية بالوقوف وراءها.

وعندما شهدت روسيا مظاهرات ضخمة احتجاجا على اعتقال نافالني حذرت موسكو تويتر وتيك توك وفيسبوك ومواقع أخرى من إمكانية تعرضها للحظر إن لم تحذف منشورات تشجع الشباب على التظاهر.

تحليل كريستينا كريدل مراسلة شؤون التكنولوجيا

تعد هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها موسكو عضلاتها بهذا الشكل باستخدام قانون صدر عام 2019 ويمنح السلطات الحق في الحد من إمكانية الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتستخدم شركة روس تليكوم شبكة من المعدات تسمى (حزمة الاستقصاء العميق) أو (دي بي إل) للاتصال بالإنترنت بحيث تعمل هذه الأجهزة كوسيط بين شبكة الإنترنت وأي متصل بها داخل روسيا وهو ما يسمح لها بتصفية وتتبع المحتوى ويسمح لها أيضا بتعطيل المواقع التي تختارها.

ويقول المؤيدون إن هذه التقنية تسمح لروسيا بوقف أي هجوم على شبكة الإنترنت الوطنية في حال قرر الغرب شنه، لكن المعارضين يرون أنها تمنح الكرملين القدرة على عزل المواطنين عن بقية العالم.