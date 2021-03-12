فيروس كورونا: فرنسا تخفف القيود المفروضة على السفر إلى بريطانيا ودول أخرى

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لا تزال تدابير السلامة مفروضة على المسافرين.

تعتزم فرنسا تخفيف القيود المفروضة على السفر من وإلى سبع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية إن المسافرين إلى أستراليا وإسرائيل واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبريطانيا لن يكونوا بحاجة إلى "سبب قهري" للسفر من الآن فصاعدا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت حظرا على جميع الرحلات غير الضرورية في 31 يناير/كانون الثاني، في مسعى للحد من انتشار كوفيد-19 السلالة المتحورة، بما في ذلك بريطانيا.

ولا تزال تدابير السلامة مفروضة على المسافرين.

وقالت الوزارة إن جميع المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا سيتطلب منهم إجراء اختبار يثبت الخلو من كوفيد-19 في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر.

وقال وزير السياحة الفرنسي، جان-باتيست ليموين، إن قرار تخفيف القيود اتُخذ بعد تحسن الوضع الصحي في الدول السبع.

وأضاف أن القرار سيشمل بريطانيا.