فيروس كورونا: بايدن يصادق على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال بايدن إن حزمة الإنقاذ ستعيد بناء "العمود الفقري لهذا البلد"

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لخطة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليصبح قانونا ساريا يهدف إلى مساعدة الأمريكيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

ويتضمن مشروع القانون تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1400 دولار، وتمديد إعانات البطالة، وإعفاءات ضريبية للأطفال من المتوقع أن تنتشل الملايين من الفقر.

وقال بايدن إن حزمة الإنقاذ ستعيد بناء "العمود الفقري لهذا البلد".

ويعد مشروع القانون أحد أكبر القوانين في تاريخ الولايات المتحدة، وكان الكونغرس قد أقره بتصويت جميع النواب الديمقراطيين لصالحه بدون مؤيد جمهوري واحد.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق عن بنود القانون، فضلا عن إقامة حفل توقيع في البيت الأبيض مع ديمقراطيين آخرين يوم الجمعة.

ويعد مشروع قانون الإنقاذ السادس لمواجهة فيروس كوفيد -19بمثابة فوز تشريعي كبير للرئيس بايدن.

وحظيت خطة الإنقاذ بشعبية واسعة النطاق بين الأمريكيين.

وأظهر استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث في مارس/آذار أن 70 في المئة من البالغين الأمريكيين، الذين شملهم الاستطلاع، أعربوا عن تأييدهم لمشروع القانون، بما في ذلك 41 في المئة من الجمهوريين.

وشهد العام الماضي ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة، بمعدل حالي يبلغ 6.2 في المئة، وفقا لوزارة العمل الأمريكية.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تغريدة إن بايدن كان يعتزم في الأصل التوقيع على مشروع القانون يوم الجمعة، لكنه طرحه في جدوله "لأن الكونغرس أقر مشروع القانون بسرعة أكبر مما توقعنا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تمرير حزمة الإنقاذ الضخمة بمثابة نصرا تشريعيا كبيرا للرئيس الديمقراطي جو بايدن

ماذا يوجد في مشروع القانون؟

يتضمن مشروع القانون النهائي تقديم دعم مالي مباشر لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين.

وسوف تمدد منحة استحقاقات البطالة الأسبوعية البالغة 300 دولار حتى سبتمبر/أيلول.

ويضم أيضا مخصصات مالية بقيمة 350 مليار دولار لحكومات الولايات الأمريكية المختلفة والحكومات المحلية، و130 مليار دولار لإعادة فتح المدارس، و49 مليار دولار لتوسيع اختبارات وأبحاث كورونا، بالإضافة إلى 14 مليار دولار لتوزيع اللقاحات.

متى تودع أموال حزمة الإنقاذ؟

يقول مسؤولو البيت الأبيض إن المدفوعات المباشرة، وهي ثالث حزمة إنفاق أمريكية للوباء، ستبدأ قبل نهاية مارس/آذار.

وكانت الشيكات السابقة قد أُرسلت من قبل مسؤولي الضرائب في غضون أسبوع إلى أسبوعين من تمرير مشروع القانون.

وسوف يحصل الأفراد الذين يحققون دخلا يصل إلى 75 ألف دولار على دعم مالي مباشر لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خطة الإنقاذ الاقتصادي تشمل رفع الحد الأدني للاجور إلى 15 دولارا في الساعة

وسوف يستعين مسؤولو الضرائب في إدارة الإيرادات الداخلية بالإقرارات الضريبية لتحديد حجم مدفوعات كل شخص بدقة، لذا حثت السلطات المواطنين الأمريكيين على سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية، والتي تستحق في 15 أبريل/نيسان.

وكانت شيكات المساعدات التي قدمها دونالد ترامب، سلف بايدن، قد تضمنت التوقيع الشخصي للرئيس السابق.

بيد أن بساكي قالت إن توقيع بايدن لن يكون على هذه المدفوعات.

ما هو الإعفاء الضريبي للأطفال؟

يستطيع الأزواج الأمريكيون حاليا التقدم بطلب للحصول على تخفيض ضريبة الدخل الفيدرالية الخاصة بهم بما يصل إلى 2000 دولار لكل طفل بموجب الإعفاء الضريبي للأطفال.

ويزيد هذا القانون من الإعفاء الضريبي إلى 3000 دولار لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و17 عاما، كما يحصل الأطفال دون سن السادسة على 3600 دولار.

ويقول تحليل من مركز الميزانية والأولويات السياسية إن هذه المزايا يمكن أن تنتشل ما يربو على 4 ملايين طفل من براثن الفقر.

كما يسمح باستفادة الأسر ذات الدخل المنخفض، حتى تلك التي لا تدفع ضرائب، من خلال جعل الائتمان قابلا للاسترداد.

والبرنامج مؤقت وسوف ينتهي بعد عام واحد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بايدن وعد بتقديم حزمة جديدة.

ماذا قال بايدن؟

قال بايدن، قبل التوقيع على مشروع القانون في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن مشروع القانون يتعلق بـ "إعادة بناء العمود الفقري لهذا البلد وإعطاء الناس في هذه الأمة، والعاملين، وأبناء الطبقة المتوسطة، والأشخاص الذين بنوا البلاد، فرصة للنجاح".

وأضاف: "هذا هو جوهره".

وتعهد بايدن بأنه سيكون لديه "الكثير ليقوله عن ذلك الليلة وخلال اليومين المقبلين".

وسوف يلقي بايدن أول خطاب له في ساعة الذروة للأمريكيين مساء يوم الخميس.

يأتي الخطاب في اليوم الخمسين من توليه الرئاسة.

وقال بايدن، يوم الاربعاء، إنه سيضع أولوية "للمرحلة التالية" للاستجابة الأمريكية لفيروس كورونا.

وأضاف: "هناك ضوء في نهاية نفق العام الماضي المظلم ... معا سنجتاز هذا الوباء ونستهل مستقبلا أكثر صحة وأكثر تفاؤلا".