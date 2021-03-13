الممثلة الفرنسية كورين ماسيرو تحتج بالظهور عارية في "مهرجان قيصر"

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احتجت الممثلة الفرنسية كورين ماسيرو بالظهور عارية على منصة مهرجان قيصر للأفلام السينيمائية في فرنسا.

وطالبت الممثلة الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لقطاع الثقافة خلال حقبة سيطرة وباء كورونا.

وصعدت الممثلة البالغة من العمر 57 عاما إلى منصة المهرجان وهي ترتدي زيا على شكل حمار تحته فستان يبدو ملطخا ببقع دموية قبل أن تتجرد من ملابسها أمام استغراب الحضور.

وتعد جوائز مهرجان قيصر للأعمال السينيمائية في فرنسا مماثلة لجوائز الأوسكار في الولايات المتحدة.

وأغلقت فرنسا دور السينيما لنحو ثلاثة أشهر.

وأقيم الاحتفال في ظل حرص شديد على قواعد التباعد الاجتماعي بين الحضور بسبب المخاوف من تفشي وباء كورونا.

وكانت الممثلة مدعوة للمهرجان لتقديم جائزة أفضل زي.

وحصل فيلم "وداعا أيها الحمقى" الكوميدي للمخرج ألبرت دوبونتيل على الجائزة الكبرى للمهرجان.

وحصل الفيلم الذي يحكي عن بحث سيدة مريضة عن طفلها في المجمل على سبعة جوائز.

أما جائزة أفضل فيلم أجنبي فحصل عليها الفيلم الدانماركي "جولة أخرى" للمخرج توماس فينتربيرغ.

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وبعد تجردها من ملابسها أظهرت الممثلة رسالة كتبتها على بطنها تقول "لا ثقافة لا مستقبل" وكتبت رسالة أخرى على ظهرها لرئيس الوزراء جان كاستكس تقول "أعد إلينا الفن مرة أخرى يا جان"

ووجه فنانون آخرون رسائل مشابهة للحكومة خلال المهرجان.

وقال ستيفان ديموستير لدى حصوله على إحدى الجوائز "يمكن لأبنائي أن يذهبوا لمتجر "زارا" لكنهم لايستطيعون الذهاب الى السينيما، وهو أمر غير مفهوم".