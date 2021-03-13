مكافحة المخدرات: الشرطة الإسبانية تضبط غواصة "مصنوعة يدويا" لنقل المخدرات

صدر الصورة، Spanish police التعليق على الصورة، تم العثور على الغواصة في مستودع صناعي في مدينة ملقا

ضبطت الشرطة الإسبانية غواصة "مصنوعة يدويا"، قادرة على نقل ما يصل إلى طنين من المخدرات.

وتم اكتشاف الغواصة، التي يبلغ طولها تسعة أمتار، في مستودع صناعي في مدينة ملقا جنوبي البلاد.

وكانت المداهمة جزءا من عملية أوسع، شملت خمس دول أخرى ووكالة مكافحة الجريمة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول".

وتقول الشرطة إن 52 شخصا اعتقلوا خلال مداهمات في أنحاء إسبانيا، وتمت مصادرة كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش. كما جرى تفكيك معمل للمخدرات.

وتعتقد الشرطة أن الغواصة، المصنوعة من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقي، كانت جاهزة لتهريب المخدرات ولكن لم يتم استخدامها بعد.

وفي عام 2019، تمت مصادرة غواصة محملة بأكثر من ألفي كيلوغرام من الكوكايين في شمال غرب إسبانيا بعد أن جنحت، وتم اعتقال شخصين.

ويعتقد أن تلك الغواصة كانت من كولومبيا، وفتحت الشرطة تحقيقا للتأكد من كيفية إبحارها من هناك وعلى متنها المخدرات.