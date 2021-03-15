فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فاوتشي أشاد بتأمين إدارة ترامب لجرعات لقاح كورونا

حث كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الرئيس السابق دونالد ترامب على تشجيع أنصاره على تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلا إن هذه الخطوة ستمثل "تغييرا في قواعد اللعبة".

وأضاف فاوتشي إن هذا "سيحدث فارقا في العالم"، مشيرا إلى أن ترامب "يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهوريين".

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 49 في المئة من الرجال المؤيدين للحزب الجمهوري لا يرغبون في الحصول على اللقاح.

وروج ترامب للقاح كورونا أثناء مشاركته في منتدى للمحافظين الشهر الماضي، قائلاً "اذهبوا واحصلوا على جرعتكم".

وكانت هذه المرة الأولى التي يشجع فيها علنا الأمريكيين على الحصول على اللقاح. ولم يعلق مرة أخرى على هذا الموضوع منذ ذلك الوقت.

وحصل ترامب على اللقاح في يناير/كانون الثاني دون الظهور علنا أثناء ذلك. ولم يشارك مع رؤساء سابقين، باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر، في فعالية تشجع على الحصول على اللقاح.

ويبقى ترامب شخصية ذات ثقل في أوساط في الحزب الجمهوري.

ووفق جامعة جونز هوبكنز، تعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً من انتشار الفيروس، مع تسجيل أكثر من 530 ألف حالة وفاة مرتبطة بالوباء، بالإضافة إلى نحو 29.5 مليون إصابة.

ماذا قال فاوتشي؟

في لقاء مع قناة فوكس نيوز، قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن: إذا "قال (ترامب) إذهب واحصل على اللقاح، هذا مهمّ جداً لصحتك، وصحة عائلتك، وصحبة البلد، بالتأكيد ستستمع إليه الغالبية من أنصاره".

وأضاف فاوتشي: "أنه شخص يحظى بشعبية قوية"، ولا يمكن تخيل أنه في حال خروجه علنا للطلب من أنصاره، عدم استماعهم له.

وقال إن إدارة ترامب كانت "ناجحة جداً في الحصول على (جرعات) اللقاح التي لدينا الآن".

وتابع قائلا إن الأمر "يحمل تناقضا جوهريا"، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ في رئاسته، وهو "لا يدعو الناس إلى تلقي اللقاح".

وقال فاوتشي: "أتمنى لو يفعل، لديه تأثير غير معقول على جمهوره في الحزب الجمهوري - سيكون تغييرا في قواعد اللعبة إن فعل".

وأشاد بارتفاع عدد من يحصلون على اللقاح في الولايات المتحدة بشكل يومي، وقد تلقى نحو ثلاثة ملايين شخص جرعة منه يوم السبت فقط.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المركز الأمريكي للتدخل والسيطرة على الوباء أن واحدا من كل خمسة أمريكيين تلقى جرعة واحدة على الأقل، بينما تلقى واحد بين تسعة أشخاص جرعتين.

وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه يأمل إعلان "استقلال" الولايات المتحدة عن وباء كورونا بحلول الرابع من تموز/يوليو في حال حصل الأمريكيون على اللقاح.