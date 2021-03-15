سائح فرنسي متهم بـ"التجسس" في إيران بسبب طائرة مسيرة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتُقل السائح الفرنسي بنجامين بريير بسبب إطلاق طائرة مسيرة بالقرب من حدود إيران مع تركمنستان

وجهت إيران لسائح فرنسي اعتقلته قبل عشرة أشهر تهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام"، بحسب محاميه سعيد دهقان.

وكان السائح بنجامين بريير، البالغ من العمر 35 عاما، قد اعتقلته السلطات بعد أن أطلق طائرة مسيّرة بالقرب من حدود إيران مع تركمنستان.

وقال دهقان إن بريير قد يواجه عقوبة السجن لمدة طويلة إذا ثبتت إدانته.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن قدرات إيران النووية.

وقال دهقان إن بريير محتجز في سجن في مدينة مشهد ويتمتع بصحة جيدة، مضيفا أن "تهم التجسس (هي بسبب) التقاط صور في مناطق محظورة".

وأضاف أن تهمة "الدعاية ضد النظام" تعود إلى منشور لبريير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن "الحجاب إلزامي" في إيران ولكن ليس في الدول الإسلامية الأخرى.

وقال دهقان "أنا وزملائي نعتقد أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها، لكن علينا أن ننتظر القاضي حتى يجري تحقيقا كاملا في الأيام المقبلة وإعلان حكمه".

وأرفق المحامي، في منشور على موقع تويتر يوضح التهم يوم الاثنين، صورة لبريير.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت الشهر الماضي احتجاز مواطن فرنسي لدى إيران وأنها تراقب الوضع، ولم تعلق على الاتهامات.

وتعد فرنسا واحدة من مجموعة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، تقول إنها تسعى إلى استئناف الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران عام 2015 ، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2018.

وكانت إدارة ترامب قد أعادت فرض عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق، وقالت إيران إنه يجب رفع العقوبات قبل أن توافق على استئناف الاتفاق.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي، لكن شكوك دول أخرى، بما في ذلك فرنسا، تشير إلى أن البرنامج قد يكون غطاء لإنتاج قنبلة نووية، أدت إلى فرض عقوبات في عام 2010.

واتهم نشطاء حقوقيون الشهر الماضي طهران باحتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية واستخدامهم كوسيلة ضغط ضد دول أخرى.